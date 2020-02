Lluvia de críticas a Dayro Moreno tras el partido contra Huracán

Dayro Moreno tuvo un buena participación en el triunfo de Talleres de Córdoba, por 4-2, frente a Huracán y, además de marcar el tanto con el que su equipo selló una victoria importante, protagonizó un par de jugadas que alegraron a los hinchas que asistieron al estadio Mario Alberto Kempes, de la capital cordobesa, las cuales son comunes para sus compañeros pero que fueron consideradas "provocadoras" o "innecesarias" por parte de sus rivales.

Esta situación se tradujo en una serie de cruces entre futbolistas e integrantes del cuerpo técnico de ambos equipos, concluido el juego, pues el arquero de Huracán, Fernando Pellegrino, no se tomó muy bien lo que hizo Moreno y apenas sancionado el fin del partido se dirigió hacia el medio del campo, donde estaba el colombiano, a quien le recriminó lo que había hecho y obligó a la intervención de compañeros y rivales, pues se hacía difícil contenerlo.

Pero no solo Pellegrino se refirió a lo hecho por Dayro, pues sus propios compañeros también opinaron al respecto. "Yo hablé con Facundo Medina en el segundo tiempo y, bueno, tampoco le puedo decir nada a Dayro... cuando tiró un taco con Defensa nadie dijo nada. Entiendo a los jugadores de Huracán, yo he pasado por esa situación, pero, bueno son situaciones de fútbol", aseguró Mauricio Caranta, arquero de Talleres.

Y por un camino muy parecido, el técnico del equipo cordobés, Alexander Medina, concluyó: "Yo fui jugador y me gusta que se juegue con seriedad y responsabilidad. En algunos momentos algunas acciones del juego no me gustaron. Ya los transmití a los jugadores. Porque siempre me pongo del otro lado. Mirá si Defensa y Justicia hacia eso faltando 10 minutos. ¿Le hubiera gustado a nuestros jugadores que lo hicieran? No. Entonces, podemos hacerle tres goles más, pero jugando en serio".

Entonces finalizó: "Adornar la jugada, no me gusta. Y más en esta situación con el rival. Su entrenador es un amigo (Israel Damonte). Traté de cortar esta situación cambiando un jugador (Diego Valoyes) y recriminándole a algún otro. Diciéndole que había que jugar con seriedad. Si hablé con Parede? Sí. Los jugadores se arrepienten al instante. Se dan cuenta. Habló con todos los jugadores. Igual esto no debe empañar el bien rendimiento que tuvimos. Que fue lo más importante".

Esto fue lo que se vivió en los últimos minutos de partido: