Lluvia de elogios para Cuadrado en Italia: "cuando está en forma..."

Además, el entrenador no se quedó corto en advertir sobre las capacidades de Cuadrado siempre y cuando cuente con un estado físico más que optimo, pues la edad ya puede jugar en contra del experimentado y mundialista.

"Demostró que tuvo un muy buen partido defensivo y en situaciones de uno contra uno. Cuidarlo por su físico, pero cuando está en forma, sin duda puede desbaratar las jugadas de los equipos rivales (…) Cuadrado está mejorando", concretó.

El Pisa Sporting Club vive una temporada desafiante en su regreso a la Serie A, luego de haber conseguido el ascenso tras 34 años fuera de la élite del fútbol italiano.

Actualmente, el conjunto toscano ocupa posiciones de descenso, un indicativo claro de que mantenerse en la categoría será una batalla constante jornada tras jornada. El nivel de exigencia, la calidad de los rivales y el ritmo de juego han marcado una diferencia considerable frente a lo vivido en la Serie B, donde Pisa se mostró sólido y consistente durante la campaña del ascenso.