"Lo del campo es un reflejo de lo de afuera": Dani Alves revela la cruda realidad del Barcelona

Dani Alves terminó su etapa como jugador del Barcelona. El lateral regresó al club español luego de varios años en otros equipos de Sudamérica y Europa, pese a su disposición su estancia en el equipo parece haber llegado a su fin.

Con la salida de Alves, el Barcelona deja la puerta abierta para la llegada de un nuevo zaguero. Sin embargo, el icono barcelonista ha desvelado varias situaciones de la interna del cuadro catalán.

En una entrevista con el diario 'The Guardian', Dani contó la manera como se había fraguado su salida, pero también dio tiempo para señalar los problemas internos del club español y los cambios desde la época de gloria a la actualidad.

“No me fui triste sino feliz por haber vuelto al club. Soñé durante cinco años querer volver a vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida”, dijo el jugador, en dialogo con el medio inglés.

Sobre el trato para los ídolos: “Desde que llegué, dejé muy claro que ya no era un chico de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin ocultar nada. Pero este club ha pecado en los últimos años porque no le importan las personas que hicieron historia.

Y añadió: "Como aficionado, me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera. No hablo de mí porque mi situación era distinta aunque estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por haberme hecho volver”.

Alves mencionó las causas de la actualidad deportiva del Barcelona: “Un club lleno de gente joven con ideas muy buenas sobre la cancha, pero tiene que mejorar el trabajo de fuera. La mentalidad es totalmente opuesta a la que construimos hace unos años. Todo lo que pasa en el campo es un reflejo de lo que pasa fuera”.

Por ahora, el lateral no tiene definido su próximo destino, pero todo apunta a que podría quedarse jugando en Europa o regresar a Brasil.