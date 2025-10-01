¿Lo mismo que en Santa Fe? Primera decisión de Cerro Porteño con Bava

Se acabó septiembre y con el mes, también terminó la gestión de Jorge Bava con Independiente Santa Fe cuando días atrás había sacado campeón al cuadro cardenal. De manera sorpresiva y en medio del segundo semestre llegó la oferta del Cerro Porteño que el uruguayo terminó aceptando.

Cuando Jorge Bava tomó las riendas de manera oficial de Independiente Santa Fe, el club, lejos de cesar a Francisco López lo designó como uno de los asistentes del técnico charrúa. En ese sentido, ‘Pacho’ fue una gran mano para poder dejarle las cosas claras a Bava de cómo es el cuadro cardenal, cómo estaban las cosas antes de su llegada y un apoyo enorme en esa gestión que terminó con título.

De hecho, cuando parecía que la historia de Jorge Bava estaba llegando a su final con Independiente Santa Fe, quien daba las instrucciones por encima del entrenador en posesión era Francisco López marcando el territorio y dejando claro que ya estaba listo nuevamente para dirigir de nueva cuenta al equipo albirrojo.

CERRO PORTEÑO HIZO LO MISMO CON JORGE BAVA Y SU ASISTENTE TÉCNICO

Justamente, todo este contexto es para exponer que, en la rueda de prensa de la presentación de Jorge Bava, el presidente de Cerro Porteño tomó la palabra, primero, para señalar que todas las negociaciones se hicieron con el cuerpo técnico del entrenador y que no hubo necesidad de pagarle nada a Santa Fe.

Además, antes de que llegara el nuevo timonel conformado por el uruguayo, estaba Jorge Achucarro como entrenador interino hasta nueva fecha. Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño afirmó que la primera decisión con Jorge Bava era poner a Achucarro como el tercer asistente, una fórmula que ya le sirvió en Colombia.

Juan José Zapag sentenció que, “va a contar como tercer asistente con Jorge Achucarro para sumar todos los conocimientos que tiene del plantel actual, también de los juveniles y que él pueda transmitir”. Jorge Bava también tomó la palabra y aseveró que la idea es nada más ni nada menos que devolver a Cerro Porteño a una competencia internacional al ganar la Liga de Paraguay y la Copa de Paraguay.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ JORGE BAVA COMO NUEVO ENTRENADOR DE CERRO PORTEÑO?

Jorge Bava acabó de llegar al cuerpo técnico de Cerro Porteño y ya tendrá que dirigir con pocas sesiones de entrenamiento. El entrenador uruguayo, que no pudo estar en la victoria del fin de semana pasado ante Sportivo Luqueño deberá debutar el viernes 3 de octubre cuando reciban la visita del Deportivo Recoleta.

Cerro Porteño está a un punto del Guaraní que todavía tiene el liderato en sus manos con 29 unidades. El ‘Ciclón’ necesita dar el golpe y pasar a su rival directo con la necesidad de encarrillarse por el título. Además, ya con más sesiones de trabajo, el nuevo cuerpo técnico enfrentará a Sol de América de local en calidad de local el martes 7 de octubre.