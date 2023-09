"Los colombianos torpedeamos a la Selección": Óscar Córdoba tras el 5-0 y un Mundial para el olvido

Se cumplen 30 años del 5-0 de Colombia a Argentina (5 de septiembre de 1993), uno de los pocos logros sensatos en la historia del fútbol de este país; que de paso representó la clasificación al Mundial de 1994 en Estados Unidos.

Y este hecho seguramente siempre se celebrará en Colombia -mientras no se gane algún trofeo- más teniendo en cuenta que el partido se disputó en el estadio Monumental (Buenos Aires) y si bien no era descabellada una victoria Tricolor, un 5-0 no lo tenía en planes ni el más optimista.

Ahora, 30 años después del 5-0, de nuevo han salido a relucir declaraciones y relatos de aquellos protagonistas del histórico triunfo; Óscar Córdoba, pieza clave en este partido -y uno de los mejores arqueros colombianos de la historia- expuso su punto de vista.

Vea también: 30 años del 5-0: la cima de un estilo y el comienzo de la pesadilla

En un diálogo con Radio Red, Córdoba comentó que el triunfo 5-0 de Colombia a Argentina "está teñido de muchas cosas", teniendo en cuenta que "cuando termina la Eliminatoria, ese fue el punto máximo que alcanzó esa selección", dado que en el Mundial del 94 los resultados no fueron los esperados.

"Si hubiéramos jugado el Mundial en ese momento, quizás el resultado habría sido otro", comentó Córdoba, quien apuntó que luego de ese 5-0 fue difícil que los jugadores de la Selección se reencontraran con su mejor nivel.

De hecho, el exarquero comentó que a raíz de la victoria tan holgada, "se crearon expectativas bastante amplias", pues no es un secreto que "eran de título y el título no es fácil".

Incluso, para la ciudadanía en general, Colombia era un serio candidato a ganar el Mundial de Estados Unidos 1994, pero ya en la cita orbital, apenas ganó uno de los tres partidos de fase de grupos -a Suiza- y quedó eliminada en esta ronda.

Eso sí, ganar a Argentina representó firmar la presencia en Estados Unidos, y Córdoba lo recuerda con emoción: "Habíamos logrado una clasificación, y yo no me la creía", pero también fue sensato en que "faltaba un año para el Copa del Mundo" y ese es un lapso largo.

Asimismo, el golero quien debutó en Millonarios, pasó por América y fue referente de Boca Juniors, dijo que "nosotros metimos a Rumania en un arco", como premisa para explicar que Colombia no jugó mal en el Mundial -pese a que ese partido lo perdió 1-3-.

Ahora, en cuanto al partido clave de esta historia, Óscar Córdoba dijo que "Estados Unidos fue un capítulo aparte", afirmando además que "los colombianos mismos bombardeamos, torpedeamos a la Selección con las amenazas", si se tiene en cuenta que en aquella época se vivían los rezagos del narcotráfico en el país -que nunca fue ajeno al fútbol-.

Le puede interesar: “Argentina arriba, Colombia abajo”: lo que dijo Maradona antes del 5-0

Por último, y como anécdota, Córdoba contó que cuando llegó a Argentina para convertirse en el arquero de Boca Juniors (en 1997), las personas le comentaban "qué bien que atajó (René) Higuita (el día del 5-0)", apuntando que muchos pasaron por alto que él fue el arquero titular -y una de las figuras- en aquel partido.

Entrevista de Radio Red a Óscar Córdoba en conmemoración de los 30 años del 5-0