Lo que duraría Bielsa en la Selección al lado de Jesurún y González, según Iván Mejía

Desde antes de confirmarse la salida de Reinaldo Rueda como entrenador de la Selección Colombia de mayores, mucho se había hablado acerca del posible reemplazante, y es en este punto donde han sonado varios candidatos.

Uno de ellos es el argentino Marcelo Bielsa, quien se desvinculó de Leeds United de la Premier League durante la temporada en curso y en la actualidad está sin equipo.

No obstante, también se ha llegado a conocer que es un simple rumor y aún no han existido acercamientos directos con los aspirantes; lo que no se niega es que esté en carpeta.

Así las cosas, el perfil del rosarino gusta a gran parte de la fanaticada de la 'tricolor', y ya se ha llegado a especular acerca de sus exigencias para arribar, y hasta las 'trabas' que pondría.

De igual forma, el periodista Iván Mejía utilizó su cuenta de twitter para lanzar una crítica muy directa, y a su estilo, afirmar que es inviable la llegada del DT.

Pues con la publicación "saben cuánto dura Bielsa con don Ramón y su carnal Alvarito? Si, un Dorito!!", dio a entender que mientras los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol continúen, es poco probable la llegada del estratega de 66 años.