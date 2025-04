Lo que faltaba: Ancelotti NO convocó al Mbappé tras difícil situación

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dio la lista de convocados de cara al partido de este miércoles en Getafe (21:30 horas CEST, -2 GMT) en la que no recupera a ninguno de sus lesionados, ya que los franceses Kylian Mbappé y Ferland Mendy no se han recuperado a tiempo.



Ambos completaron el entrenamiento de este martes con el grupo, pero Ancelotti no les incluye en una lista a la que, salvo contratiempo, volverán para la final de la Copa del Rey del sábado 26 de abril.



Mbappé ultima su recuperación del esguince de tobillo derecho que sufrió ante el Arsenal y se perderá su segundo partido de Liga consecutivo, por lo que no tendrá oportunidad de recortar distancias en la clasificación de máximo goleador respecto al polaco Robert Lewandowski, también lesionado, del que se encuentra a tres tantos de distancia.

Por su parte, Mendy sufrió una lesión en el bíceps femoral el pasado 12 de marzo y continúa ausente.



Convocatoria en la que la única novedad respecto al último partido, la victoria 1-0 ante el Athletic Club, es la presencia del canterano Gonzalo García, quien el domingo anotó un doblete en la victoria del RM Castilla ante el Recreativo (1-4), para completar la lista de delanteros.

La convocatoria del Real Madrid para visitar al Getafe en la jornada 33 de LaLiga la integran:

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran González.



Defensas: Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, David Alaba, Jesús Vallejo, Fran García.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Luka Modrić, Arda Güler.



Delanteros: Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Endrick, Brahim Díaz y Gonzalo García.

