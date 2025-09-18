Lo que faltaba: confirman lo peor de James desde México

James Rodríguez vuelve a quedar al margen de la competencia tras sufrir una nueva molestia muscular. El mediocampista colombiano, que actualmente milita en el Club León de México, no será parte del plantel que viaje a Tijuana para el compromiso frente a Xolos, según informó el periodista Paco Montes.

Se trata de la segunda vez en el presente torneo que el jugador queda apartado por inconvenientes físicos.

Vea también: James ve la cara más amarga de México: "fue un desperdicio de dinero"

El club esmeralda alista su desplazamiento a la frontera sin contar con el dorsal número 10. Rodríguez acumulará así su tercera ausencia en lo que va del campeonato. En las prácticas previas al encuentro no pudo trabajar con normalidad junto a sus compañeros, lo que llevó al cuerpo técnico a excluirlo de la convocatoria para este compromiso.