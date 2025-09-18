Actualizado:
Lo que faltaba: confirman lo peor de James desde México
James Rodríguez no la pasa bien en México desde que volvió de la selección Colombia.
James Rodríguez vuelve a quedar al margen de la competencia tras sufrir una nueva molestia muscular. El mediocampista colombiano, que actualmente milita en el Club León de México, no será parte del plantel que viaje a Tijuana para el compromiso frente a Xolos, según informó el periodista Paco Montes.
Se trata de la segunda vez en el presente torneo que el jugador queda apartado por inconvenientes físicos.
El club esmeralda alista su desplazamiento a la frontera sin contar con el dorsal número 10. Rodríguez acumulará así su tercera ausencia en lo que va del campeonato. En las prácticas previas al encuentro no pudo trabajar con normalidad junto a sus compañeros, lo que llevó al cuerpo técnico a excluirlo de la convocatoria para este compromiso.
El debut del colombiano en el torneo se produjo con participación parcial en algunos partidos, aunque las lesiones han limitado su continuidad. Desde su llegada al fútbol mexicano, James ha sido considerado una de las piezas de experiencia internacional del plantel, pero los problemas musculares han condicionado su presencia en la cancha.
En lo que va del torneo, Rodríguez ha participado en un número reducido de partidos, lo que genera incertidumbre sobre su estado físico para el resto de la campaña. León se mantiene en competencia buscando sumar puntos que le permitan posicionarse en la tabla, aunque las bajas por lesión han obligado al entrenador a realizar variantes constantes en su alineación titular.
El caso de James se suma a otros antecedentes de molestias musculares que han marcado su carrera en los últimos años, tanto en clubes como en la selección colombiana. Su actual situación será monitoreada de cerca por el cuerpo técnico, con el objetivo de evitar una recaída que prolongue su inactividad.
