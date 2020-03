Lo que hace el coronavirus: curioso saludo entre juveniles del Benfica y el Liverpool

Acatando las recomendaciones de las autoridades europeas, los jugadores juveniles del Liverpool y el Benfica protagonizaron un particular saludo en el comienzo de un partido de la UEFA Youth League sub 19. A diferencia del estrechar de manos que habitualmente se lleva a cabo, los futbolistas optaron por chocar los codos.

A lo anterior también se sumó el cuerpo arbitral que impartió justicia en el encuentro, cumpliendo con los protocolos de prevención para el contagio del coronavirus, pandemia que ha desatado la alerta mundial y que ha afectado la realización de varios eventos deportivos, principalmente en Europa y Asia. En cuanto al resultado del juego, la victoria fue para el Benfica 4-1.

El mundo del deporte, cada vez más preocupado por el coronavirus

El deporte sigue sumido en la incertidumbre por la epidemia del nuevo coronavirus. Este jueves se sucedieron las cancelaciones y aplazamientos de eventos, perturbando todavía más el calendario y añadiendo más dudas ante las próximas grandes citas.

El duelo del Torneo de las Seis Naciones de rugby entre Italia e Inglaterra, previsto en Roma el 14 de marzo, fue aplazado a una fecha por determinar.

