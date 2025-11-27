"Lo que hice fue un éxito": Gamero defendió su paso por Millonarios

Durante su etapa en la capital, el entrenador tuvo varios defensores de su proceso en el onceno azul. Sin embargo, en el final de ciclo, Gamero fue duramente cuestionado por la falta de títulos. Una de las situaciones más reclamadas fue la falta de contundencia del equipo en los momentos claves.

A esto mismo, hizo referencia el entrenador, que apuntó que el título logrado ante Nacional es difícil de olvidar: "Con Millonarios duré cinco años y fui a cinco finales. No es fácil, uno siempre dice es que no más ganó una Liga Betplay y Superliga y la Copa, pero eso no es fácil, ve y gánalas. Siempre en Millonarios se van a acordar toda la vida de lo que dejé".

Seguido a ello, el entrenador calificó su paso por el club como un éxito: "Yo siempre lo he dicho en 2020 hicimos 30 puntos y no entramos al cuadrangular, pero en los últimos 5 años Millonarios era el equipo que más puntos hizo. Yo siempre digo lo que hice en Millonarios fue un éxito, que nos faltó otro título más, pero siempre estuvimos más cerca de la final y de ser campeón. Hay que saber diferenciar, yo me fui muy tranquilo por el trabajo hecho".