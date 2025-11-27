"Lo que hice fue un éxito": Gamero defendió su paso por Millonarios
Gamero habló de manera contundente sobre su proceso como técnico embajador entre 2020 y 2024.
Alberto Gamero salió en defensa de su trabajo como director técnico en Millonarios. El DT que ahora comanda al Deportivo Cali, recordó como fue su paso por la casa azul en una entrevista con Deportes RCN, donde señaló que los logros conseguidos en la casa azul son poco valorados.
En medio de un recorrido sobre su carrera profesional, el entrenador samario destacó la manera como se asumió su paso por la casa embajadora. Aunque el técnico destacó que hubiese podido lograr más títulos con el onceno bogotano, también apuntó que su proceso fue exitoso en los cinco años que estuvo en la institución.
Durante su etapa en la capital, el entrenador tuvo varios defensores de su proceso en el onceno azul. Sin embargo, en el final de ciclo, Gamero fue duramente cuestionado por la falta de títulos. Una de las situaciones más reclamadas fue la falta de contundencia del equipo en los momentos claves.
A esto mismo, hizo referencia el entrenador, que apuntó que el título logrado ante Nacional es difícil de olvidar: "Con Millonarios duré cinco años y fui a cinco finales. No es fácil, uno siempre dice es que no más ganó una Liga Betplay y Superliga y la Copa, pero eso no es fácil, ve y gánalas. Siempre en Millonarios se van a acordar toda la vida de lo que dejé".
Seguido a ello, el entrenador calificó su paso por el club como un éxito: "Yo siempre lo he dicho en 2020 hicimos 30 puntos y no entramos al cuadrangular, pero en los últimos 5 años Millonarios era el equipo que más puntos hizo. Yo siempre digo lo que hice en Millonarios fue un éxito, que nos faltó otro título más, pero siempre estuvimos más cerca de la final y de ser campeón. Hay que saber diferenciar, yo me fui muy tranquilo por el trabajo hecho".
Más allá de lo vivido en la capital, Alberto Gamero también habló sobre su nueva etapa en el Deportivo Cali. Para el entrenador nacido en Santa Marta, su deseo es replicar en la casa verdiblanca algo de lo que pudo hacer en equipos como Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios.
Por ahora, el DT se enfoca en lo que será la primera parte de 2026. El técnico sabe que su principal objetivo es regresar al Cali a la pela por los primeros lugares del FPC luego de la reestructuración administrativa del club y ajustar la propuesta de la nueva directiva.