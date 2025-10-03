Locura de Scaloni da de qué hablar: jugador lesionado fue convocado a Argentina

Mucho ha dado de qué hablar la Fecha FIFA de octubre con las diferentes selecciones que empiezan a conformar sus listas con miras nada más ni nada menos que para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Justamente, la selección de Argentina deberá medirse contra Venezuela y Puerto Rico en sus primeros dos partidos.

Argentina tendrá en su lista a jugadores importantes como Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez y grandes sorpresas como Facundo Cambeses, José Manuel López, Marcos Senesi, Lautaro Rivero.

Pero, entre todas las sorpresas grandes que hay en el equipo que convocó Lionel Scaloni para la selección de Argentina, aparece la curiosidad de la inclusión de Thiago Almada, mediocampista que acabó de llegar al Atlético de Madrid, pero que poco o nada ha podido jugar con el cuadro español por una lesión, justamente con el combinado nacional.

LIONEL SCALONI CONVOCÓ A THIAGO ALMADA LESIONADO: ¿POR QUÉ?

Sin duda alguna, entre las novedades apareció Thiago Almada y esto inmediatamente podría mandar un mensaje grande para la selección de Argentina. Almada solo se ha entrenado de manera diferenciado con el Atlético de Madrid y no ha podido jugar.

La preocupación es grande, pues genera mucha curiosidad que Lionel Scaloni haya convocado al mediocampista cuando está lesionado, teniendo en cuenta que podía utilizar ese cupo para un convocado que estuviera activo. Sin embargo, la decisión fue optar por el ex Atlanta United, dado que quiere empezar a tener la nómina que tendría para el Mundial.

Thiago Almada es uno de los jugadores de la nueva generación de Argentina al igual que Nico Paz y Franco Mastantuono. El volante se metió en la lista oficial, pese a su lesión por hacer grupo de cara al Mundial. De hecho, eso lo confirmó Marcos Durán.

El periodista explicó por qué estaba Thiago Almada y eso pasa por algo extra futbolístico, “lo más probable es que no juegue, pero la idea es seguir haciendo grupo”. Además, dejó claro que no pasa solo por Almada, sino por otros jugadores que están entre algodones, “salvo Foyth y Palacios que son los lesionados más graves, todos los demás tocados van”.

CONVOCADOS DE ARGENTINA CON SORPRESAS

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.

Delanteros: Giuliano Simeone, Nicolás González, Franco Mastantuono, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Entre las importantes ausencias están Lisandro Martínez y Facundo Medina que se siguen recuperando de lesiones. Exequiel Palacios, Paulo Dybala que no se ha podido recuperar. Además, Valentín Barco, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Facundo Buonanotte tampoco fueron convocados.