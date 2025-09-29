Lorenzo alista regreso de un jugador para amistosos de Colombia; le pidió documentación

La Selección Colombia volverá a la acción en los próximos partidos amistosos que se llevarán a cabo el 11 y 14 de octubre, donde el conjunto ‘Tricolor’ viajará a territorio estadounidense para enfrentar a México y Canadá, respectivamente.

El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo termina de buena manera las Eliminatorias al Mundial 2026, logrando victorias holgadas contra Bolivia (3-0) y ante Venezuela (6-3) que le permitieron quedarse con la tercera posición del torneo clasificatorio con 28 puntos, solo detrás de Ecuador y Argentina, pero con las mismas unidades que el último equipo obtener boleto directo al Mundial (Paraguay).

