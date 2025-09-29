Actualizado:
Lorenzo alista regreso de un jugador para amistosos de Colombia; le pidió documentación
Se prevé que el técnico de la Selección Colombia haga nueva convocatoria esta semana.
La Selección Colombia volverá a la acción en los próximos partidos amistosos que se llevarán a cabo el 11 y 14 de octubre, donde el conjunto ‘Tricolor’ viajará a territorio estadounidense para enfrentar a México y Canadá, respectivamente.
El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo termina de buena manera las Eliminatorias al Mundial 2026, logrando victorias holgadas contra Bolivia (3-0) y ante Venezuela (6-3) que le permitieron quedarse con la tercera posición del torneo clasificatorio con 28 puntos, solo detrás de Ecuador y Argentina, pero con las mismas unidades que el último equipo obtener boleto directo al Mundial (Paraguay).
Habría sorpresas en la nueva convocatoria de Lorenzo
De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, un jugador que se recuperó de una lesión de rodilla que le obligó a estar 10 meses fuera de las canchas y que recientemente ha vuelto a la acción con su club, fue avisado por la Selección Colombia que podría ser convocado para los próximos amistosos de octubre.
La fuente indica que el defensor de la Juventus, Juan David Cabal, ha sido ‘bloqueado’ y se le pidió realizar trámites de documentación para entrar a los Estados Unidos, lo que evidencia una clara señal de su convocatoria para los compromisos en ese territorio.
Juan David Cabal podría ser una opción muy interesante para la defensa colombiana
El jugador vallecaucano de apenas 24 años, canterano de Atlético Nacional y actual futbolista de la ‘Vecchia Signora’, ya ha sido convocado por Lorenzo para partidos de Eliminatorias al Mundial 2026, así que su regreso al conjunto ‘Tricolor’ estaría muy cerca de concretarse.
Juan David Cabal goza de gran proyección y en la Juventus también lo saben, equipo donde logró reportarse con gol en el más reciente partido de Serie A contra el Atalanta, ingresando en el segundo tiempo y aportando el 1-1 para el empate de la ‘Vecchia Signora’.
