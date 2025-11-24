Lorenzo, atento a Néiser Villarreal: el torneo internacional que jugará en 2026

Quedan seis meses para que se conozca la lista de 26 jugadores que actuarán en la Copa del Mundo de 2026 y la Selección Colombia dirigida por Néstor Gabriel Lorenzo podría tener importantes novedades para componer la convocatoria oficial. Aunque el argentino afirmó que no pretende cambiar mucho, sus ojos podrían centrarse en Néiser Villarreal.

El goleador del Sudamericano Sub-20 con ocho goles tuvo una polémica temporada en donde no tuvo mucha regularidad en Millonarios y después del Mundial de la categoría juvenil, se borró del mapa del cuadro albiazul. Anotó cinco tantos en la Copa del Mundo y fue la gran figura levantando el interés de Barcelona de España.

Antes de que se jugara el Mundial Sub-20, el nombre de Néiser Villarreal ya estaba figurando en ligas internacionales con el preacuerdo del Cruzeiro con el jugador tumaqueño. Su vinculación será apenas termine su respectivo contrato con Millonarios.

La idea es que Néiser se pueda unir a las sesiones de entrenamiento a principios de diciembre con el Cruzeiro en busca de convencer a Leonardo Jardim y ganarse la titularidad en medio de una temporada 2026 que debe tener regularidad y marcar varios goles para convencer a Néstor Lorenzo.

LA COMPETENCIA INTERNACIONALQUE JUGARÁ NÉISER VILLARREAL

Cruzeiro alcanzó a dudar si finalmente seguía en pie con el fichaje del delantero o si se frenaba por la actitud que ha tomado el tumaqueño con Millonarios. Además, buscaban sacarle provecho a la posible venta del goleador de 20 años si llegaba una buena propuesta antes de que lograra debutar con el equipo de Belo Horizonte.

Sin duda alguna, Néstor Lorenzo debe estar pendiente de Néiser como una de las principales alternativas en la delantera. Un buen rendimiento en su primer año en Brasil sería determinante. Además, cuenta con el plus de ser el goleador de la Selección Colombia Sub-20 y esto puede convencer al argentino.

En esta temporada, Néiser Villarreal también tendrá que descrestar a nivel internacional, pues, el atacante nacido en Tumaco, Nariño jugará la Copa Libertadores con el Cruzeiro y este puede ser el puente para llegar a un equipo de una liga europea, o bien, ser opción para Néstor Lorenzo en el Mundial.

El Cruzeiro está en la tercera posición del Brasileirao con clasificación directa a la fase de grupos. Con este panorama, Néiser Villarreal podría debutar en la competencia más importante de clubes a nivel de Sudamérica y puede ser un aliciente para que entre en la Selección Colombia.

Néiser cambiará Millonarios que no tiene clasificación asegurada a competencias internacionales por un Cruzeiro que actuará en la Copa Libertadores de 2026. Evidentemente, el certamen continental se verá afectado por el Mundial, pero dejar su sello en los primeros meses en la fase de grupos sería esencial para convencer al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo que deben estar pendientes de todas las opciones disponibles.

Sin embargo, habrá que esperar qué decisiones toman en Cruzeiro con Néiser Villarreal y si puede llegar a ser titular en la competencia más importante del continente, o si lo van a llevar con calma.