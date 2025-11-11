Lorenzo confirmó decisión con Selección Colombia Sub 20: contundente respuesta

Se vienen los últimos exámenes para la Selección Colombia y para Néstor Lorenzo que tienen la necesidad de sacar adelante los resultados de la Fecha FIFA frente a sus similares de Australia y Nueva Zelanda para despedir el año 2025 de la mejor manera y enfocarse desde temprano para llegar con aire en la camiseta para el Mundial de 2026.

Vea también: Santa Fe confirmó la fecha en la que tendrá nuevo director técnico

Confiados en una base que ha dado de qué hablar y que se ha repetido en convocatoria tras convocatoria con pocas novedades y con un recambio lento para las próximas generaciones, Néstor Lorenzo reveló algunos detalles acerca de las siguientes convocatorias y del grupo que posiblemente se verá en Estados Unidos, México y Canadá en junio de 2026.

Ya concentrados en Fort Lauderdale, Néstor Lorenzo dialogó con Fútbol RCN sobre algunas decisiones que ya tiene adoptadas para el Mundial de 2026, entre ellas, la base de convocados que posiblemente estará en la Copa del Mundo, las alternativas como Kevin Medina o Camilo Durán del Qarabag de Azerbaiyán o la inclusión de futbolistas de la Sub-20 o Sub-17. Justamente, la juvenil fue tercera en Chile.

LA CLARA POSTURA SOBRE LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20

En declaraciones para Fútbol RCN, Néstor Lorenzo aseveró que esta base de jugadores es la que tendrá para el Mundial mientras inicia el recambio lentamente, seguramente, después de la Copa del Mundo de 2026. Además, sobre una que otra alternativa, afirmó que sería como empezar de cero.

Le puede interesar: Restrepo reveló preocupación para las finales: “Llevamos una temporada muy larga”

Con eso sentenció la posibilidad de poder contar con jugadores de la Selección Colombia Sub-20, tercera en el Mundial de la categoría en Chile o de la Sub-17 que sigue dando de qué hablar con el paso a dieciseisavos de final en la Copa del Mundo prejuvenil en Doha, Catar.

“Tenemos que darle continuidad a lo que hicimos durante todo el proceso porque si no sería empezar de cero, tenemos un grupo que lo ha hecho bien y hay que ir respetando eso. De acuerdo con las circunstancias, el recambio será de la manera más natural posible”, indicó inicialmente.

Justamente, sobre las juveniles, señaló que, “incluso con las selecciones juveniles que hay chicos que tienen mucho futuro. Por supuesto los tenemos identificados para ver sus procesos y ver qué pasa”.

¿Convocará jugadores de la Sub-20 o de la Sub-17? Pues, su respuesta fue clara añadiendo más a lo dicho anteriormente acerca de que siguen de cerca sus procesos y sus evoluciones, “cada categoría tiene jugadores que se proyectan a futuro y que te imaginás, pero, hoy por hoy, el grupo es este. No vino JuanFer a esta, pero son jugadores del grupo. Hay una base, la idea es mejorarla, y que el recambio se vaya dando de manera natural y generacional”.

“Hay jugadores que jugaron muy bien en la Sub-20 en el tercer puesto, la Sub-17 me gusta, he hablado con Freddy (Hurtado) y César (Torres) y bueno, estamos siguiéndolos, no sé si me va a tocar a mí o a otro entrenador convocarlos, pero uno se prepara”, sentenció Néstor Lorenzo.

Lea también: Cucho Hernández se sometió a cirugía: ¿cuál fue y cuánto tiempo estará de baja?

Bajo ese panorama, no hay probabilidades de que la Selección Colombia Sub-20 tenga protagonismo dentro del combinado nacional en los próximos partidos de la Fecha FIFA ni tampoco de la Copa del Mundo del siguiente año. La base que está, sumado a una que otra alternativa sería la ideal para afrontar el Mundial.