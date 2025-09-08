Lorenzo confirmó decisión sobre Dayro Moreno para partido ante Venezuela

¿Dayro Moreno será titular en la Selección Colombia ante Venezuela?

Uno de los focos de atención está en la delantera. Muchos aficionados imaginaban la posibilidad de ver a Dayro Moreno, máximo artillero histórico del fútbol profesional colombiano, iniciar el compromiso ante la vinotinto. +

Sin embargo, los reportes periodísticos indican que la apuesta sería por Luis Javier Suárez, quien atraviesa un gran momento en el Sporting de Portugal y cuenta con la confianza del cuerpo técnico para liderar el frente de ataque.

La decisión también involucra a Jhon Córdoba, habitual titular en el proceso de Lorenzo, que esta vez iniciaría desde el banco de suplentes. El cambio no supone un castigo, sino más bien una oportunidad para rotar la nómina y darle espacio a otros delanteros en un partido que no compromete el boleto al Mundial, ya asegurado por la selección tricolor.

El regreso de Dayro a la convocatoria había generado una oleada de ilusión entre los seguidores, quienes soñaban con verlo una vez más como referente ofensivo. Más allá de eso, Lorenzo dejó claro en rueda de prensa cuál es su visión respecto al delantero de Once Caldas: “Dayro es un jugador más en el plantel, se ha ganado la convocatoria por lo hecho en su club… compite con jugadores como Córdoba, Luis Díaz, Suárez… analizaremos si lo ingresamos dependiendo del partido”.

El panorama abre la posibilidad de que Dayro se convierta en una carta de recambio en el segundo tiempo. Con su experiencia y capacidad goleadora, puede aportar frescura y desequilibrio en momentos específicos del duelo. La mezcla de juventud y veteranía parece ser la fórmula que Lorenzo pretende ensayar, de cara al desafío mundialista que se avecina en 2026.