Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 08:45
Lorenzo confirmó que ya tiene una base para el Mundial y se respeta
Néstor Lorenzo habló de cara a la siguiente fecha FIFA y la plantilla que usaría para el Mundial.
La Selección Colombia está a punto de asumir un nuevo reto como preparación rumbo a la Copa Mundial 2026, el cual corresponde a la última fecha FIFA de la temporada 2025 en donde se enfrentarán ante la
"En principio el equipo viene bien, viene creciendo y la idea es esa, mejorar en cada partido y los jugadores que hemos podido ver tengan mas minutos dentro de un equipo titular con compañeros que los ayuden a crecer de la mejor manera. Mi grupo grande es de 45 jugadores, el que le sigue es de 30 y después vienen los 26, pero hay algunos que saben que siempre están ahí y hay una competencia sana".
Néstor Lorenzo ya tendría confirmado su equipo para el Mundial
La 'tricolor' regresó a un Mundial de Fútbol tras su ausencia en la edición que se llevó a cabo en 2022, por lo que está obligado a dejar una buena imagen, en especial por lo que demostró también a lo largo de las eliminatorias y la Copa América en la que salió subcampeón ante la Selección de Argentina.
La confianza de todos los colombianos, los jugadores y la federación, está puesta sobre el proyecto del estratega argentino, el cual ha demostrado que tiene buenas ideas tácticas y la forma en la que ha venido conformando la plantilla de futbolistas también llama la atención en cada convocatoria.
Sin embargo, a puertas de iniciar el certamen mundialista, Lorenzo tiene una serie de partidos preparatorios amistosos que le servirán para probar nuevas técnicas y también jugadores, pero lo curioso del argentino es que no ha tocado una base de jugadores y en cada una de las recientes pruebas llama muy pocas "caras nuevas". El director técnico justamente habló sobre este tema y confirmó que tiene una lista de jugadores bastante amplia, pero que hay una reducida en donde hay futbolistas que no se tocan por respeto y para no tener que empezar de cero con una idea de juego, sino que los nuevos se vayan acoplando con los titulares".
Lorenzo habló sobre la convocatoria de nuevos jugadores
Antes de iniciar con el certamen orbital, a Colombia le empezaron a aparecer varias 'joyas' alrededor del mundo, jugadores que están disputando la Champions League, figuras de Portugal, Estados Unidos y de las categorías inferiores. Dio a conocer que los ha estado observando, les hacen seguimiento, pero por el momento la idea es darle continuidad a los futbolistas que forman parte del proyecto desde hace tiempo.
"Conocemos a Medina y Durán en Qarabag, sabemos del nivel que tienen. Pedro Bravo también juega muy bien, en Portugal también hay chicos que destacan, en Estados Unidos, pero lo que pasa es que tenemos que darle continuidad a lo que hicimos en todo el proceso porque sino seria empezar siempre de nuevo y debemos respetar lo que hay porque lo han hecho bien".
