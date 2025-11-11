Lorenzo confirmó que ya tiene una base para el Mundial y se respeta

La Selección Colombia está a punto de asumir un nuevo reto como preparación rumbo a la Copa Mundial 2026, el cual corresponde a la última fecha FIFA de la temporada 2025 en donde se enfrentarán ante la

"En principio el equipo viene bien, viene creciendo y la idea es esa, mejorar en cada partido y los jugadores que hemos podido ver tengan mas minutos dentro de un equipo titular con compañeros que los ayuden a crecer de la mejor manera. Mi grupo grande es de 45 jugadores, el que le sigue es de 30 y después vienen los 26, pero hay algunos que saben que siempre están ahí y hay una competencia sana".

Néstor Lorenzo ya tendría confirmado su equipo para el Mundial

La 'tricolor' regresó a un Mundial de Fútbol tras su ausencia en la edición que se llevó a cabo en 2022, por lo que está obligado a dejar una buena imagen, en especial por lo que demostró también a lo largo de las eliminatorias y la Copa América en la que salió subcampeón ante la Selección de Argentina.

La confianza de todos los colombianos, los jugadores y la federación, está puesta sobre el proyecto del estratega argentino, el cual ha demostrado que tiene buenas ideas tácticas y la forma en la que ha venido conformando la plantilla de futbolistas también llama la atención en cada convocatoria.