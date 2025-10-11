Lorenzo da 3 sorpresas: titular de Colombia para enfrentar a México

La selección Colombia disputa en la jornada de este sábado el partido amistoso ante México para dar inicio a esta fecha FIFA.

Por eso, la Federación Colombiana de Fútbol publicó los once elegidos por Néstor Lorenzo, quien dio tres sorpresas importantes en esta oportunidad.

En el arco estará David Ospina, tal y como el mismo entrenador lo había anticipado en rueda de prensa.

La defensa tiene a Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí y Álvaro Angulo. Los dos jugadores de la Liga MX son la gran sorpresa de Lorenzo.

Por su parte, el medio campo estará conformado por Kevin Castaño, Jefferson Lerma y James Rodríguez; mientras que el ataque estará comandado por Luis Díaz, Luis Suárez y Kevin Serna, este último vivirá su primer partido como titular con la camiseta de la selección.

El partido iniciará sobre las 8:10 pm.