Lorenzo daría la sorpresa ante Canadá: así formaría Colombia

La selección colombiana intentará prolongar su buen momento cuando se enfrente este martes a la de Canadá, que aún no encuentra regularidad en su preparación hacia el Mundial que acogerá en 2026.

El partido se jugará en el Sports Illustrated Stadium del pueblo estadounidense de Harrison (Nueva Jersey), adonde los suramericanos llegan motivados por el buen momento que viven tras golear 0-4 a México con una actuación muy destacada de James Rodríguez, Jefferson Lerma y Luis Díaz.

Tras ese triunfo, el seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, afirmó que la clave para la preparación del Mundial de 2026 está en "hilar fino en los detalles, armar un buen grupo de jugadores y de personas" porque considera que le ha dado muy buenos resultados a su equipo.

"Hay que trabajar los detalles, estudiando mucho al rival, pero sin perder la esencia nuestra. Eso se manifiesta en el plan de cada partido", añadió.

Para este partido se espera que Lorenzo mantenga la base del equipo que ganó a México y que consiguió la clasificación para la Copa del Mundo, que incluye a jugadores como James, Díaz, Lerma o el lateral Daniel Muñoz.

No obstante, podría dar minutos a futbolistas que buscan ganarse un lugar en la lista final y que no jugaron ante México, como el volante Yaser Asprilla, del Girona; el goleador Juan Camilo 'Cucho' Hernández, del Real Betis; el lateral Andrés Román, de Atlético Nacional; y el central Yerson Mosquera, del Wolverhampton.