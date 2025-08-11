Lorenzo daría golpe en Colombia: dos referentes cuestionados volverían al equipo

La Selección Colombia continúa afinando su plan rumbo a la recta final de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de 2026. Con Bolivia y Venezuela como los próximos rivales en el calendario, el técnico Néstor Lorenzo evalúa variantes que le permitan reforzar la experiencia en el grupo y mantener el invicto que ha consolidado durante su proceso. En ese sentido, el estratega argentino estaría barajando ajustes en su nómina para el doblete de partidos que se disputará en septiembre.

El combinado tricolor ha mostrado solidez en los compromisos recientes, pero las lesiones y el bajo nivel de algunos jugadores han abierto la puerta a la llegada de nuevos o mejor dicho, viejos protagonistas. Lorenzo, que ha demostrado apertura para alternar entre jóvenes promesas y futbolistas consolidados, tendría en mente reforzar líneas claves con nombres que ya conocen de memoria, lo que significa vestir la camiseta de la selección en partidos decisivos.

El objetivo del cuerpo técnico no solo es asegurar los puntos que mantengan al equipo en la parte alta de la tabla, sino también evaluar piezas con miras al Mundial. Por ello, se contempla la posibilidad de incluir jugadores con bagaje internacional y liderazgo probado, capaces de transmitir calma y orden en momentos de presión. La experiencia, en este punto del proceso, se convierte en un activo tan valioso como el talento.

De acuerdo con información revelada por fuentes cercanas al entrenador, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Muriel estarían entre los nombres que Néstor Lorenzo tiene en carpeta para la próxima convocatoria. El defensor del Pisa FC de Italia y el atacante del Orlando City de los Estados Unidos podrían ser parte de la prelista de jugadores para los choques frente a Bolivia y Venezuela. Ambos fueron referentes durante el ciclo de José Pékerman y cuentan con un historial destacado en clasificatorias y torneos internacionales.

La posible inclusión de Cuadrado supondría un retorno cargado de significado. Su liderazgo en el vestuario, polivalencia en la cancha y capacidad para adaptarse a distintos sistemas lo convierten en una carta estratégica. Además, su buen presente tars el ascenso a la Serie A italiana, con minutos regulares y un papel influyente en la zaga del Pisa, respaldaría su regreso.

En el caso de Muriel, el delantero vive un renacer en la MLS, aportando goles y asistencias clave para el Orlando City. Su experiencia como atacante versátil, capaz de jugar como ‘9’ o segundo punta, sumada a su entendimiento con varios jugadores del núcleo actual, lo colocan como una opción para diversificar el frente ofensivo.

Lorenzo sabe que el reto no solo será elegir bien, sino integrar a estas piezas a un grupo que ha encontrado química en los últimos compromisos. La decisión final se conocerá en las próximas semanas, pero todo indica que el técnico no descarta volver a apostar por dos futbolistas que, en su momento, fueron símbolo de jerarquía y compromiso con la camiseta nacional.

El regreso de Cuadrado y Muriel, de concretarse, marcaría un puente entre el pasado exitoso y el presente prometedor de una Selección Colombia que sueña con llegar fortalecida a la cita mundialista.