Lorenzo decidirá; histórico jugador colombiano quiere ir como sea al Mundial
El entrenador de la Selección Colombia avanzó a la cita orbital que se disputará en junio de 2026.
El colombiano Juan Guillermo Cuadrado, jugador del Pisa, aseguró recientemente que su principal objetivo esta temporada con el club italiano es que le permita llegar "al 100% al Mundial" que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
"La claridad del proyecto del Pisa me convenció. Dije que sí en dos días. Mi objetivo es la salvación y el Mundial con la Selección Colombia. Estoy trabajando duro para llegar al 100 % y Alberto Gilardino me está ayudando. Se convertirá en un gran entrenador", dijo en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.
Cuadrado confesó por qué prefirió jugar en el Pisa y no emigrar al fútbol español
Tras pasar las dos últimas temporadas en dos equipos distintos, Inter de Milán y Atalanta, en los que disputó UEFA Champions League y ganó el 'Scudetto' con el Inter, llegó este verano al Pisa, recién ascendido, con el que ha sido suplente en los tres primeros partidos de la temporada, uno de Copa Italia y dos de Serie A.
Sin embargo, pudo llegar a España este mismo verano: "Tuve la oportunidad de irme a España, LaLiga siempre me ha gustado, pero decidí quedarme aquí también por mi familia. Mi madre nunca se ha ido de Turín", desveló.
"Me he convertido en hincha de la 'Juve'. Mis hijos nacieron en Turín. Lucas tiene seis años y Lucía nueve. He vivido ocho temporadas mágicas, he ganado cinco ligas y varias copas. Lo único que lamento es la final de la 'Champions' que perdimos en Cardiff (ante el Real Madrid)", comentó.
El colombiano sufrió con profunda tristeza su salida de la Juventus
A sus 37 años, Cuadrado ha pasado la mayor parte de su carrera en Italia, salvo dos años en el Chelsea, pues comenzó en el Udinese y continuó en el Lecce, Fiorentina, Juventus de Turín (donde militó por ocho temporadas), Inter de Milán y Atalanta.
Su salida del club 'bianconero' fue algo inesperada y tuvo que ver especialmente por una decisión de las directivas: "Allegri quería que me quedara. Por mi parte, no tenía ninguna duda: me habría quedado".
"Cambió la directiva, el entrenador se marchó y yo me quedé a la espera de una llamada. Mientras, leí en las redes sociales que mi aventura con la 'Juve' había terminado. Hubiera preferido una llamada o un mensaje privado. Me sentí mal, fue muy triste. Pero así es el fútbol. Los aficionados están y siempre estarán en mi corazón", añadió.
