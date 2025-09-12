Lorenzo decidirá; histórico jugador colombiano quiere ir como sea al Mundial

Cuadrado confesó por qué prefirió jugar en el Pisa y no emigrar al fútbol español

Tras pasar las dos últimas temporadas en dos equipos distintos, Inter de Milán y Atalanta, en los que disputó UEFA Champions League y ganó el 'Scudetto' con el Inter, llegó este verano al Pisa, recién ascendido, con el que ha sido suplente en los tres primeros partidos de la temporada, uno de Copa Italia y dos de Serie A.

Sin embargo, pudo llegar a España este mismo verano: "Tuve la oportunidad de irme a España, LaLiga siempre me ha gustado, pero decidí quedarme aquí también por mi familia. Mi madre nunca se ha ido de Turín", desveló.



"Me he convertido en hincha de la 'Juve'. Mis hijos nacieron en Turín. Lucas tiene seis años y Lucía nueve. He vivido ocho temporadas mágicas, he ganado cinco ligas y varias copas. Lo único que lamento es la final de la 'Champions' que perdimos en Cardiff (ante el Real Madrid)", comentó.