Lorenzo dejó claro el papel que tendrá James Rodríguez en la Selección Colombia

El argentino Néstor Lorenzo fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de la Selección Colombia. En rueda de prensa realizada en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, el estratega habló del lugar que tendrá James Rodríguez en el equipo nacional.

"Me preocupa que James recupere la actividad y juegue, pero no por él en sí, no va a dejar de ser mejor jugador porque deje de jugar dos o tres meses. Es un jugador con una categoría especial, estará siempre en el ámbito de la Selección”.

Por otro lado, Lorenzo sentenció que le brindará todo el respaldo a James Rodríguez y lo mantendrá en sus planes.

"Sobre todo lo que tiene que preocuparnos es la inactividad. Para venir a la Selección hay que estar bien. James tiene todo nuestro apoyo. Esperamos que se recupere y estará en los planes", explicó.

Luis Díaz

El nuevo timonel nacional aclaró que a pesar de la importancia que tiene Luis Díaz en la actualidad, trabajará para conformar un grupo compacto.

"Luis Díaz está pasando por un momento excepcional. Partimos de una base equivocada que es que un grupo se forma a partir de un jugador, el grupo son todos y cada uno con su aporte. Hay jugadores referentes. Esperamos potenciarlos y que asuman esa responsabilidad y lleven a Colombia a lo más alto".