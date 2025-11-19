Lorenzo destacó problema para el Mundial: “Será difícil elegir...”

La Selección Colombia sigue invicta en este último tramo del 2025 juntando cinco partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y cuatro de la Fecha FIFA. De esa manera, el combinado nacional busca seguir en racha positiva para el 2026 en donde llegará la hora de la verdad con el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Colombia enfrentó a Nueva Zelanda y a Australia con una victoria apretada frente a los neozelandeses, y un triunfo holgado, que, aunque se complicó por la buena zaga defensiva australiana, no pudieron detener a James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma.

Poco a poco se está viendo la cara que quiere Néstor Lorenzo en esta Selección Colombia para el Mundial, pero todavía quedan grandes dudas, especialmente porque no hubo tiempo para ver todos los jugadores que convocó el argentino. Carlos Andrés Gómez no entró en la dinámica, Johan Carbonero jugó poco pese a que anotó un gol y siguen las dudas en la delantera.

LA PREOCUPACIÓN DE NÉSTOR LORENZO PARA EL MUNDIAL

Una de las grandes incógnitas es quién será el delantero referente de área. Tiene las opciones de Rafael Santos Borré, Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba, de acuerdo con los convocados para esta Fecha FIFA. Podría meterse Jhon Jáder Durán si está bien físicamente en este 2026.

En la conferencia de prensa, Néstor Lorenzo afirmó que será un tema complicado lo de elegir la lista oficial, y, sentenció que, lejos de tener una idea confirmada para el Mundial, todavía le faltan ver otras opciones, “la lista se fue ampliando a medida que fuimos probando y que fuimos cambiando de esquema y cambiando de jugadores. Tenemos una competencia muy buena que los va a hacer mejor a todos. Ojalá que a la lista final lleguen los mejores y los que merecen. Va a ser un problema para nosotros elegir, porque están en un muy buen nivel todos”.

Sin embargo, afirmó que quedó muy cómodo con lo que vio a lo largo de este 2025. Detalló que el balance fue muy bueno, “más allá de que perdimos la mayor cantidad de los partidos que perdimos en todo el ciclo. El hecho de poder contar con un amplio espectro de jugadores”.

Sobre algunas conclusiones en la lista, describió el tema de Juan Camilo Portilla como uno de los grandes pilares, “Portilla hizo un gran partido, Ríos está vigente, Castaño está vigente, faltó Juanfer, que siempre es parte del grupo. Todavía faltan seis meses, esperemos que se sigan preparando. Hay una parte visible del jugador que es la competencia, que es lo que nosotros vemos, y después la parte invisible, que es la preparación, hasta su parte física, su antropometría, su manera de entrenar, de comer. Y en eso han ido mejorando en estos dos meses”.

Además, habló sobre la posibilidad de nuevos nombres y qué tan adelantada está la lista oficial, “el porcentaje, en cuanto a la lista, está abierto, porque faltan seis meses. No es que faltan 15 días, 20 días. Ojalá todos sigan creciendo y estén en su mejor nivel. No quiero decir una barbaridad, diciendo 80, 90 por ciento. Son especulaciones que no tienen sentido. El grupo es amplio, si fuera hoy el mundial, sería difícil confeccionar la lista”.