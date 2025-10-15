Lorenzo destapó el error que le costó el triunfo a Colombia ante Canadá

Reflexiones del partido ante Canadá

"Fue un partido de octavos o de cuartos en una Copa del Mundo. Canadá fue un rival muy duro, muy físico, al estilo europeo. No pudimos encontrar los circuitos de juego en la mayor parte del partido. Tuvimos errores que en un Mundial pueden costar caro, tenemos que trabajar varias cosas".

Balance del partido ante los canadienses

"El balance es positivo, tuvimos muchos cambios, eso no nos favoreció. El hecho de haber planificado los cambios con ellos, no nos ayudó en la concentración total. La conclusión la vamos a ir sacando, ya tengo una sensación, pero vamos a ver mejor las acciones de cada uno, costó armar las sociedades que imaginábamos."

Cambios en la plantilla y comportamiento general del equipo

"A pesar de haber hecho tantos goles contra México y ser tan contundentes, felicité al equipo por la fase defensiva, hoy ratificamos esa condición de ser un equipo que casi no recibe goles y estoy muy conforme con el equipo como retrocede. Los arqueros y la defensa lo hicieron bien, tenemos un medio campo versátil, me gustó lo de Yaser como entró y encaró y de cara al futuro seguiremos probando esas sociedades que nos dan buen fútbol".

Competencia interna por un lugar en el Mundial 2026

"El balance en general es positivo, todos los jugadores tienen competencia, no vino Jhon Arias, no vino Jhon Córdoba que son parte del proceso y jugadores que seguramente van a venir en noviembre. La competencia está abierta, nadie tiene el puesto asegurado, lo que vayan haciendo en los clubes lo vemos semana a semana y eso nos da la sensación de traerlos".

Armado del equipo de cara a la Copa del Mundo

"No se puede preparar el Mundial en los últimos 15 días, se tiene que preparar desde ahora y la selección requiere un nivel medio alto como base y regularidad. No nos sirve solo jugar uno o dos partidos bien a siete meses del Mundial".