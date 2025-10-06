Desde hace varias semanas, los aficionados esperaban ver el nombre del jugador en la nómina para los próximos amistosos ante México y Canadá, pero la sorpresa fue mayúscula cuando no apareció en el listado final. Una decisión que sumada a su constante elección como el primer cambio en algunos partidos abrió duda sobre su presencia en el combinado cafetero.

En medio de las especulaciones, se conoció que el cuerpo técnico habría optado por dejar a Arias fuera de la convocatoria para permitirle enfocarse en su adaptación al Wolverhampton, equipo de la Premier League al que llegó hace poco tiempo.

Néstor Lorenzo fue contundente y confirmó que la idea es que el atacante se consolide en su nuevo club pensando en que llegue en su mejor nivel a 2026: ““Hay casos en los que hay que dosificar ese gasto de las dos convocatorias, que no tuvieran ese trajín en su club, como el caso de Jhon Arias, quien se viene adaptando a su club (Wolves), que se encuentra en un campeonato difícil”.

El desempeño del extremo en el fútbol inglés ha sido discreto, con pocos minutos como titular y sin lograr todavía el nivel que mostró en el Fluminense, donde brilló como figura del campeonato brasileño. Su falta de continuidad habría sido uno de los factores que pesó para que el técnico prefiriera darle espacio a otros futbolistas con mayor regularidad.

Además, la exclusión de Arias se sumó a la ausencia de nombres reconocidos como Camilo Vargas y Dayro Moreno, lo que alimentó la teoría de una “limpieza” dentro del grupo. Para Lorenzo, sin embargo, el objetivo principal es consolidar una base sólida de cara a la Copa Mundial 2026, y por ello habló de la necesidad de dosificar las convocatorias.