Lorenzo destapó la verdad sobre las ausencias en convocatoria ante México y Canadá
El técnico reveló porque varios referentes quedaron fuera del listado.
La última convocatoria de la Selección Colombia ha despertado polémica por varias ausencias como la de Jhon Arias, uno de los futbolistas más regulares del proceso de Néstor Lorenzo.
El estratega argentino decidió romper el silencio y explicar públicamente las razones detrás de esta decisión, dejando ver que su elección estuvo lejos de ser improvisada. El tema se convirtió rápidamente en tendencia y abrió una conversación sobre los criterios de selección dentro del equipo tricolor.
Desde hace varias semanas, los aficionados esperaban ver el nombre del jugador en la nómina para los próximos amistosos ante México y Canadá, pero la sorpresa fue mayúscula cuando no apareció en el listado final. Una decisión que sumada a su constante elección como el primer cambio en algunos partidos abrió duda sobre su presencia en el combinado cafetero.
En medio de las especulaciones, se conoció que el cuerpo técnico habría optado por dejar a Arias fuera de la convocatoria para permitirle enfocarse en su adaptación al Wolverhampton, equipo de la Premier League al que llegó hace poco tiempo.
Néstor Lorenzo fue contundente y confirmó que la idea es que el atacante se consolide en su nuevo club pensando en que llegue en su mejor nivel a 2026: ““Hay casos en los que hay que dosificar ese gasto de las dos convocatorias, que no tuvieran ese trajín en su club, como el caso de Jhon Arias, quien se viene adaptando a su club (Wolves), que se encuentra en un campeonato difícil”.
El desempeño del extremo en el fútbol inglés ha sido discreto, con pocos minutos como titular y sin lograr todavía el nivel que mostró en el Fluminense, donde brilló como figura del campeonato brasileño. Su falta de continuidad habría sido uno de los factores que pesó para que el técnico prefiriera darle espacio a otros futbolistas con mayor regularidad.
Además, la exclusión de Arias se sumó a la ausencia de nombres reconocidos como Camilo Vargas y Dayro Moreno, lo que alimentó la teoría de una “limpieza” dentro del grupo. Para Lorenzo, sin embargo, el objetivo principal es consolidar una base sólida de cara a la Copa Mundial 2026, y por ello habló de la necesidad de dosificar las convocatorias.
Sobre esto, el entrenador apuntó claramente: "Dentro de lo que fue el espectro de las listas y en el proceso de nuestros jugadores de Selección Colombia hay algunos que cambiaron de club, que se están consolidando, y lo que queremos es que los que vengan tengan la oportunidad en las mejores condiciones. Muchos que no están presentes vendrán en noviembre.”
Con el paso de los días, los próximos partidos dirán si el técnico acierta con su estrategia o si la ausencia de Arias se convierte en uno de los temas más discutidos del camino rumbo al Mundial.
