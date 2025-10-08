Lorenzo destapó secreto de la ausencia de Jhon Córdoba: "Nadie sabe esto de él"

Se viene la Fecha FIFA del mes de octubre con los partidos de la Selección Colombia que deberá enfrentar a las selecciones que serán sede en el Mundial de 2026. Los colombianos se verán las caras contra sus similares de México y Canadá el sábado 11 y martes 14 de octubre.

Entre las ausencias de la convocatoria aparecen sensibles bajas como las de Jhon Arias o como la de Jhon Córdoba, dado que son dos jugadores que, seguramente, harán parte de la lista oficial para el Mundial de 2026. En el caso de Arias, todo pasa por la necesidad de que se adapte con el Wolverhampton.

De hecho, el entrenador argentino afirmó que la idea es que no estén en esta fecha de octubre y que volverían en noviembre para los amistosos contra Nueva Zelanda y Nigeria. Para esta no los tuvo en cuenta por dos motivos. El primero es el caso de Jhon Arias por la adaptación necesaria en la Premier League y la otra es de Jhon Córdoba por otro tema extradeportivo que lo complica en cada convocatoria.

LA AUSENCIA DE JHON CÓRDOBA: “SIEMPRE QUE VIENE, VIENE MAL”

Néstor Lorenzo indicó que, por el lado de Jhon Arias, su ausencia se dio porque, “hay casos en los que hay que dosificar ese gasto de las dos convocatorias, que no tuvieran ese trajín en su club, como el caso de Jhon Arias, quien se viene adaptando a su club (Wolves), que se encuentra en un campeonato difícil”.

Adicionalmente, señaló que, “Jhon Arias se está adaptando a su nuevo club, a la Premier League, es un campeonato difícil, es un equipo que lo necesita al 100 por ciento y le expliqué. Seguramente estará también en noviembre”. Lo mismo pasará con Jhon Córdoba.

Sin embargo, en el caso del delantero del Krasnodar, que viene de meter dos goles con la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela, Néstor Lorenzo sentenció que el tema con Córdoba es mucho más complejo por las distancias entre Rusia y Colombia o a Estados Unidos, en este caso.

Lorenzo destapó secreto de Jhon Córdoba, “nadie sabe esto de Córdoba, pero él hace 6 horas de carro para tomar el primer avión desde Moscú, luego hace otra escala, hay ocho horas de diferencia, siempre que viene acá, viene mal, no mal físicamente, viene mal de cansancio, hace un esfuerzo enorme y preferí dosificar ese gasto de las dos convocatorias, casi seguro que venga en noviembre, pero preferí que descansara y jugara en su club”.

Seguramente, tanto Jhon Córdoba como Jhon Arias tendrán su regreso a la Selección Colombia en noviembre y se mantendrán en la plantilla para la Fecha FIFA de marzo 2026, y en el Mundial en junio.