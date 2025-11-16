Lorenzo en apuros; dos jugadores no irían al Mundial tras actuación de Puerta

En el primer amistoso de la Selección Colombia en la fecha FIFA de este noviembre, el equipo ‘Tricolor’ se impuso por 2-1 a Nueva Zelanda, partido que se complicó en los minutos finales y que Johan Carbonero se encargó de destrabar al minuto 88 con el gol del triunfo.

En el compromiso disputado en el Chase Stadium ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos), hubo un jugador que se destacó con un juego dinámico, asociativo y que además fue autor del primer gol de Colombia, se trata del mediocampista Gustavo Puerta.

