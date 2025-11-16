Actualizado:
Dom, 16/11/2025 - 14:26
Lorenzo en apuros; dos jugadores no irían al Mundial tras actuación de Puerta
El centrocampista debutó con la Selección Colombia y anotó gol ante Nueva Zelanda.
En el primer amistoso de la Selección Colombia en la fecha FIFA de este noviembre, el equipo ‘Tricolor’ se impuso por 2-1 a Nueva Zelanda, partido que se complicó en los minutos finales y que Johan Carbonero se encargó de destrabar al minuto 88 con el gol del triunfo.
En el compromiso disputado en el Chase Stadium ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos), hubo un jugador que se destacó con un juego dinámico, asociativo y que además fue autor del primer gol de Colombia, se trata del mediocampista Gustavo Puerta.
Gustavo Puerta entra en la pelea por ir al Mundial con la Selección Colombia
El jugador de apenas 22 años y que recientemente fue fichado por el Racing de Santander de la Segunda División de España, debutó con la Selección Colombia de mayores en este partido contra Nueva Zelanda, dejando muy buenas sensaciones en los aficionados y en el técnico Néstor Lorenzo, complicando la elección de los jugadores que convocará al Mundial del 2026.
El futbolista vallecaucano surgido en las categorías inferiores del Bogotá FC y que ha tenido paso por clubes como Bayer Leverkusen y Hull City, podría quitarle el puesto a uno de los habituales centrocampistas que Néstor Lorenzo ha convocado en las últimas Eliminatorias.
Kevin Castaño y Juan Camilo Portilla corren riesgo de perderse el Mundial
Todavía quedan algunos meses para que el técnico argentino haga la lista definitiva de los jugadores que irán al Mundial 2026, sin embargo, la sobresaliente actuación de Gustavo Puerta pone en duda la inclusión de otros futbolistas.
Es el caso del jugador de River Plate, Kevin Castaño, quien no pasa por su mejor momento en el club argentino y no ha terminado de convencer al hincha ‘millonario’, especialmente por el alto valor por el que fue comprado (12 millones de euros).
Por otro lado, está Juan Camilo Portilla, mediocampista de Talleres de Córdoba que ha tenido convocatorias por parte de Néstor Lorenzo, pero que también no tiene asegurado su cupo al certamen orbital sabiendo que tanto Richard Ríos como Jefferson Lerma tienen casi que garantizada su presencia en el listado final.
