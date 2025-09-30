Lorenzo encontró en la sub 20 el delantero que quiere en la Selección Colombia mayor

Néstor Lorenzo felicitó a jugador de Colombia sub 20

Lorenzo acompaña al seleccionado sub 20 con el objetivo de aportar su experiencia y además analizar el rendimiento de algunos jugadores que podrían tener proyección para vestir la camiseta del equipo mayor.

Este martes 30 de septiembre, en el programa La FM Más Fútbol se dio a conocer que Néstor Lorenzo bajó al camerino de Colombia al término del partido y se tomó el tiempo para felicitar especialmente a un futbolista.

Se trata del delantero Emilio Aristizábal, quien fue titular, pero no pudo anotar, a pesar de haber hecho un gran aporte en el juego ofensivo del equipo.

El periodista Sebastián Heredia aseguró que Lorenzo notó la molestia de Aristizábal por no marcar y se le acercó por felicitarlo por su rendimiento y además lo animó al asegurar que para la Selección Colombia de mayores está buscando futbolistas con sus características.

"Lorenzo fue al camerino y le dijo a Emilio que estaba contento con lo que había visto por que había competido y ese era el tipo de delanteros que está buscando para la selección", dijo el periodista.