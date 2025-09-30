Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 14:58
Lorenzo encontró en la sub 20 el delantero que quiere en la Selección Colombia mayor
Néstor Lorenzo está acompañando a la Selección Colombia sub 20 en la Copa del Mundo.
La Selección Colombia sub 20 sufrió más de la cuenta en su debut en la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Chile. Sin embargo, el equipo nacional derrotó 1-0 a Arabia Saudita, gracias a la anotación lograda por Óscar Perea.
El seleccionado colombiano, que en las próximas jornadas de la fase de grupos enfrentará a Noruega y a Nigeria, cuenta con el acompañamiento de Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia de mayores.
Néstor Lorenzo felicitó a jugador de Colombia sub 20
Lorenzo acompaña al seleccionado sub 20 con el objetivo de aportar su experiencia y además analizar el rendimiento de algunos jugadores que podrían tener proyección para vestir la camiseta del equipo mayor.
Este martes 30 de septiembre, en el programa La FM Más Fútbol se dio a conocer que Néstor Lorenzo bajó al camerino de Colombia al término del partido y se tomó el tiempo para felicitar especialmente a un futbolista.
Se trata del delantero Emilio Aristizábal, quien fue titular, pero no pudo anotar, a pesar de haber hecho un gran aporte en el juego ofensivo del equipo.
El periodista Sebastián Heredia aseguró que Lorenzo notó la molestia de Aristizábal por no marcar y se le acercó por felicitarlo por su rendimiento y además lo animó al asegurar que para la Selección Colombia de mayores está buscando futbolistas con sus características.
"Lorenzo fue al camerino y le dijo a Emilio que estaba contento con lo que había visto por que había competido y ese era el tipo de delanteros que está buscando para la selección", dijo el periodista.
Próximos partidos de Selección Colombia
La Selección Colombia de mayores volverá a la actividad en la fecha FIFA de octubre enfrentando a México el sábado 11 y jugando contra el martes 14.
Se espera que en próximos días el director técnico Néstor Lorenzo dé a conocer la convocatoria del equipo nacional para los partidos amistosos.
Fuente
Antena 2