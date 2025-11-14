Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 20:15
Lorenzo explicó por qué no convocó a Jhon Durán a Selección Colombia
La Tricolor se enfrentará con Nueva Zelanda y Australia por la doble fecha FIFA de noviembre.
La Selección Colombia se alista para enfrentar este sábado 15 de noviembre a Nueva Zelanda, en un amistoso de fecha FIFA que se disputará a las 7:30 p. m. (hora colombiana) en La Florida, Estados Unidos. En la antesala del compromiso, el técnico Néstor Lorenzo explicó por qué Jhon Jader Durán no fue incluido en la convocatoria.
El delantero, que actualmente juega en el Fenerbahce de Turquía y no es titular habitual, había sido una de las incógnitas de la lista. Sus ausencias recientes han generado preguntas, especialmente por su potencial y su participación en procesos anteriores de la Selección.
Lo que dijo Néstor Lorenzo sobre Jhon Jader Durán
En rueda de prensa este viernes 14 de noviembre, Lorenzo aseguró que las decisiones técnicas responden al seguimiento constante que hacen del grupo de jugadores elegibles. “Lo de Jhon Jader, es que, como todos los jugadores que están convocados o bloqueados, están siendo seguidos, semana a semana y partido a partido”, afirmó.
El entrenador fue directo al señalar que el momento deportivo del atacante no es el ideal para integrarlo en esta fecha FIFA. “No está en su mejor momento, hoy en día”, sostuvo, dejando claro que el rendimiento actual pesa en las evaluaciones.
Sin embargo, Lorenzo insistió en que no se trata de un descarte definitivo, sino de una decisión puntual. “Es un jugador que tiene futuro”, afirmó, reiterando que el cuerpo técnico confía en que pueda recuperar su nivel y volver a competir por un lugar.
Aunque no existe confirmación oficial, en el entorno del jugador han circulado versiones sobre posibles problemas de comunicación e incluso episodios de indisciplina que habrían afectado su continuidad en el grupo. Sin mencionarlos explícitamente, Lorenzo dejó entrever que el enfoque está en el presente deportivo del futbolista.
La ausencia de Durán se suma a los ajustes habituales que realiza el técnico para estos amistosos, donde busca mantener la competencia interna y dar oportunidades a quienes llegan en mejor estado de forma.
Colombia enfrentará a Nueva Zelanda con la intención de cerrar la doble fecha con una buena presentación, mientras sigue afinando detalles para los retos que traerán las próximas ventanas internacionales.
