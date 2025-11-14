Lorenzo explicó por qué no convocó a Jhon Durán a Selección Colombia

La Selección Colombia se alista para enfrentar este sábado 15 de noviembre a Nueva Zelanda, en un amistoso de fecha FIFA que se disputará a las 7:30 p. m. (hora colombiana) en La Florida, Estados Unidos. En la antesala del compromiso, el técnico Néstor Lorenzo explicó por qué Jhon Jader Durán no fue incluido en la convocatoria.

El delantero, que actualmente juega en el Fenerbahce de Turquía y no es titular habitual, había sido una de las incógnitas de la lista. Sus ausencias recientes han generado preguntas, especialmente por su potencial y su participación en procesos anteriores de la Selección.

Lo que dijo Néstor Lorenzo sobre Jhon Jader Durán

En rueda de prensa este viernes 14 de noviembre, Lorenzo aseguró que las decisiones técnicas responden al seguimiento constante que hacen del grupo de jugadores elegibles. “Lo de Jhon Jader, es que, como todos los jugadores que están convocados o bloqueados, están siendo seguidos, semana a semana y partido a partido”, afirmó.

El entrenador fue directo al señalar que el momento deportivo del atacante no es el ideal para integrarlo en esta fecha FIFA. “No está en su mejor momento, hoy en día”, sostuvo, dejando claro que el rendimiento actual pesa en las evaluaciones.