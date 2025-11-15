Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 22:46
Lorenzo fue autocrítico pese al triunfo de Colombia: "Nos faltó"
Ahora, la Tricolor tendrá que enfrentar a Australia en el último partido del año.
Néstor Lorenzo entregó sus sensaciones tras el triunfo 2-1 de Colombia sobre Nueva Zelanda y valoró lo que dejó el amistoso en Fort Lauderdale. El técnico habló en rueda de prensa y fue claro sobre el rendimiento colectivo y varias situaciones puntuales.
Declaraciones de Néstor Lorenzo luego de Colombia 2-1 Nueva Zelanda
El entrenador inició destacando el nivel de Gustavo Puerta y afirmó: “No solo fue el gol, ha hecho un buen partido. Le costó al principio, pero cuando se asoció con Arias y con James, el equipo mostró lo mejor; hubo mucho más continuidad”.
Lorenzo también analizó el aporte de los futbolistas menos habituales y aseguró: “Con la actuación de los futbolistas que no juegan habitualmente me da muy buena sensación, creo que están para competir en esos puestos”.
Sobre las variantes que dejó el partido, señaló que el amistoso cumplió el objetivo: “Creo que este partido sirvió para mostrar distintos sistemas; me da variantes, ver jugadores en distintas posiciones”.
El técnico también explicó la necesidad de consolidar sociedades dentro del equipo. “Las sociedades no llegan de un día para otro, los que jugaron hoy no habían jugado antes. Todos fueron revulsivos, los que entraron y los que estaban, eso me da tranquilidad”, apuntó.
Además, reconoció que el aspecto físico fue una deuda del equipo frente al rival: “Nos faltó desde lo físico; Nueva Zelanda nos exigió y ahí nos faltó”.
Respecto a la ausencia de Juan Fernando Quintero, Lorenzo fue directo y transparente: “Su no convocatoria no fue consensuada, yo lo llamé y le dije que no iba a venir porque quería ver otros jugadores. Él hace parte del grupo y eso lo sabe”.
Para cerrar, el entrenador destacó que el partido dejó aprendizajes importantes de cara a lo que será el último amistoso del año, el próximo martes ante Australia en Nueva York desde las 8:00 de la noche (hora colombiana).
🎥Nuestra Selección Colombia de Mayores entregó detalles del compromiso frente a Nueva Zelanda, desde Miami, Estados Unidos.⚽🎙️👔#LaSeleNosUne 🇨🇴— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 16, 2025
https://t.co/jmc86maKLd
Fuente
Antena 2