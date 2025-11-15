Lorenzo fue autocrítico pese al triunfo de Colombia: "Nos faltó"

Néstor Lorenzo entregó sus sensaciones tras el triunfo 2-1 de Colombia sobre Nueva Zelanda y valoró lo que dejó el amistoso en Fort Lauderdale. El técnico habló en rueda de prensa y fue claro sobre el rendimiento colectivo y varias situaciones puntuales.

Declaraciones de Néstor Lorenzo luego de Colombia 2-1 Nueva Zelanda

El entrenador inició destacando el nivel de Gustavo Puerta y afirmó: “No solo fue el gol, ha hecho un buen partido. Le costó al principio, pero cuando se asoció con Arias y con James, el equipo mostró lo mejor; hubo mucho más continuidad”.

Lorenzo también analizó el aporte de los futbolistas menos habituales y aseguró: “Con la actuación de los futbolistas que no juegan habitualmente me da muy buena sensación, creo que están para competir en esos puestos”.

Sobre las variantes que dejó el partido, señaló que el amistoso cumplió el objetivo: “Creo que este partido sirvió para mostrar distintos sistemas; me da variantes, ver jugadores en distintas posiciones”.