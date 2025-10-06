Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 13:50
Lorenzo habló de sus planes en Colombia: amistosos, convocatorias y arqueros
El técnico de la Selección Colombia definió cuándo se cerrará la lista para el Mundial.
La Selección Colombia inició la preparación para enfrentar a México y a Canadá el 11 y 14 de octubre, respectivamente, en compromisos amistosos de la fecha FIFA.
Néstor Lorenzo, entrenador del equipo nacional, confirmó en diálogo con Deportes RCN la baja de Yerry Mina por lesión y la convocatoria de Willer Ditta.
"Yerry recién nos llegó la noticia de que tiene una pequeña lesión muscular y no va a viajar. Se va a recuperar y será reemplazado por Willer Ditta", dijo.
Propósito de los amistosos
Lorenzo explicó los propósitos que tendrá con la Selección Colombia en los partidos amistosos antes de afrontar la Copa del Mundo de 2026.
"En todo el proceso hemos puesto hincapié en crecer como equipo y grupo. Que cada cosa conseguida signifique un paso adelante y un crecimiento. En eso creemos, que tenemos que mejorar para llegar de la mejor manera al Mundial. En algunos aspectos vamos a tratar de mejorar, después vamos a ver a algunos jugadores que están ahí y que no tuvieron tanta posibilidad de ver si nos pueden ayudar en el proceso", afirmó.
El entrenador nacional también lamentó que en esta época del año es normal sufrir bajas por problemas musculares.
"Hay mucho muchacho con problema muscular. Es una época del año un poco difícil, después de tanta exigencia, ahí estamos tratando de crecer como grupo y equipo", agregó.
La convocatoria
Néstor Lorenzo aseguró que la lista final para el Mundial de 2026 no está cerrada y el grupo definitivo se conocerá en mayo de 2026.
"La lista no está cerrada hasta mayo de 2026. Esto es muy dinámico. Los jugadores sufren altibajos en el rendimiento y en la parte física. La parte física es muy importantes, su salud. Tienen que cuidarse mucho para llegar de la mejor manera. De aquí a noviembre vendrán otros jugadores y tenemos que aprovechar los amistosos para ver a algunos jugadores que todavía no tuvieron demasiada competencia con la Selección", explicó.
Llamado de Kevin Serna
Sobre la primera convocatoria de Kevin Serna, el entrenador de la Selección Colombia destacó al extremo como un jugador que podría aportar variantes.
"Es un jugador muy potente que juega por banda y lo puede hacer por dentro también, como media punta. A pesar de su potencia tiene muy buena técnica y combina dos características que lo hacen un jugador importantes y versátil para jugar en distintas posiciones", dijo.
Álvaro Montero y los demás arqueros de la Selección Colombia
Lorenzo defendió la convocatoria de Néstor Lorenzo, a pesar de no sumar muchos minutos en Vélez Sarsfield de Argentina.
"Álvaro jugó dos partidos en el último mes. Lo seguimos muy de cerca, tenemos comunicación con el cuerpo técnico de Vélez. Merecía la oportunidad", afirmó.
Por otro lado, el entrenador nacional aclaró que siente que la Selección Colombia tiene cubierta la posición de guardameta.
"Conocemos las características y condiciones de Kevin Mier y los arqueros que tenemos. David, Camilo, Álvaro y Devis Vásquez. Se siguen siempre y los dos o tres que seguimos dentro del fútbol colombiano. Estamos bien cubiertos en el puesto", agregó.
Fuente
Antena 2