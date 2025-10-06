Lorenzo habló de sus planes en Colombia: amistosos, convocatorias y arqueros

La Selección Colombia inició la preparación para enfrentar a México y a Canadá el 11 y 14 de octubre, respectivamente, en compromisos amistosos de la fecha FIFA.

Néstor Lorenzo, entrenador del equipo nacional, confirmó en diálogo con Deportes RCN la baja de Yerry Mina por lesión y la convocatoria de Willer Ditta.

"Yerry recién nos llegó la noticia de que tiene una pequeña lesión muscular y no va a viajar. Se va a recuperar y será reemplazado por Willer Ditta", dijo.