Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 17:16
Lorenzo le dejó claro a James lo que espera para su futuro
Néstor Lorenzo dejó claro lo que espera del 10 colombiano para el futuro.
La salida de James Rodríguez del Club León marca un nuevo capítulo en la carrera del ’10’ colombiano. A menos de siete meses para el inicio del Mundial de 2026, el volante cucuteño cerró su ciclo en México y ya piensa en su próximo destino, mientras en la Selección Colombia siguen atentos a su situación.
En medio de la incertidumbre por su futuro, Néstor Lorenzo se refirió directamente al tema y dejó un mensaje contundente sobre lo que espera del capitán tricolor en este tramo previo a la cita mundialista.
“Queremos que compita, como vino haciéndolo”
En entrevista, el técnico de la Selección Colombia fue consultado por el presente de James y su salida de León. Lorenzo fue claro y sereno en su respuesta, aunque sin ocultar la exigencia que tiene con uno de sus jugadores más importantes.
“El presente no es incierto, es bueno; el futuro sí. Queremos que compita, como vino haciéndolo, nada más”,
expresó el seleccionador.
El entrenador argentino valoró la regularidad que mostró James en México y recalcó que lo más importante será mantener ritmo de competencia de cara al Mundial.
Un futuro abierto antes del Mundial 2026
Tras un año con León, James sumó 33 partidos, cinco goles y ocho asistencias, números que reflejan una etapa positiva en el fútbol mexicano. Pese a eso, el club decidió no extender su contrato y el volante ya analiza las ofertas que empiezan a llegar desde diferentes ligas.
Lorenzo confía en que el mediocampista encontrará pronto un nuevo equipo:
“Creo que no va a tener inconvenientes porque lo hizo muy bien y va a haber muchos clubes interesados en él. Esperemos a ver a dónde va”, añadió el técnico.
Mientras tanto, James se unirá a la concentración de la Selección Colombia, que disputará dos amistosos ante Australia y Nueva Zelanda en la próxima fecha FIFA. Serán los últimos encuentros del año antes de entrar en la recta final hacia la Copa del Mundo.
El mensaje detrás
El llamado de Lorenzo no solo es un respaldo, también una advertencia, James debe llegar en plena forma al Mundial si quiere conservar su rol protagónico. A los 34 años, el ’10’ sigue siendo un referente, pero su futuro inmediato será clave para definir hasta dónde podrá brillar en 2026.
Fuente
Antena 2