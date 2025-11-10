Lorenzo le dejó claro a James lo que espera para su futuro

“Queremos que compita, como vino haciéndolo”

En entrevista, el técnico de la Selección Colombia fue consultado por el presente de James y su salida de León. Lorenzo fue claro y sereno en su respuesta, aunque sin ocultar la exigencia que tiene con uno de sus jugadores más importantes.

“El presente no es incierto, es bueno; el futuro sí. Queremos que compita, como vino haciéndolo, nada más”,

expresó el seleccionador.

El entrenador argentino valoró la regularidad que mostró James en México y recalcó que lo más importante será mantener ritmo de competencia de cara al Mundial.

Un futuro abierto antes del Mundial 2026

Tras un año con León, James sumó 33 partidos, cinco goles y ocho asistencias, números que reflejan una etapa positiva en el fútbol mexicano. Pese a eso, el club decidió no extender su contrato y el volante ya analiza las ofertas que empiezan a llegar desde diferentes ligas.

Lorenzo confía en que el mediocampista encontrará pronto un nuevo equipo:

“Creo que no va a tener inconvenientes porque lo hizo muy bien y va a haber muchos clubes interesados en él. Esperemos a ver a dónde va”, añadió el técnico.

Mientras tanto, James se unirá a la concentración de la Selección Colombia, que disputará dos amistosos ante Australia y Nueva Zelanda en la próxima fecha FIFA. Serán los últimos encuentros del año antes de entrar en la recta final hacia la Copa del Mundo.

