Lorenzo le respondió al 'Pibe': ¿Hay presión en la selección Colombia?
Néstor Lorenzo hizo referencia a las últimas declaraciones dadas por el 'Pibe' Valderrama.
En los últimos días, mucho se habla de las declaraciones dadas por el 'Pibe' Valderrama, quien prácticamente dejó claro que Colombia debía llegar a la final del Mundial 2026.
"(Colombia está) Para la final. Yo siempre he sido serio. Siempre me comprometo, siempre. Eso no es presión, ya es hora", dijo Valderrama en diálogo con Fútbol de Primera en Estados Unidos.
Tras esta situación, le preguntaron al entrenador Néstor Lorenzo, quien dio una rueda de prensa en la mañana de este viernes previo al amistoso con México.
"Por ahora no tenemos el XI titular, lo del 'Pibe' lo tomó como una buena predicción de parte de él, nos ha apoyado y no lo tomó como presión", dijo el DT.
Así las cosas, parece que Lorenzo no interpreta las declaraciones del 'Pibe' como un mecanismo de presión para la siguiente cita orbital.
Colombia se medirá con México en Estados Unidos este sábado 11 de octubre, partido que pertenece a la primera fecha FIFA después de que se acabaran las Eliminatorias.
🎥 "Por ahora no tenemos el XI titular, lo del 'Pibe' lo tomó como una buena predicción de parte de él, nos ha apoyado y no lo tomó como presión" 𝙉é𝙨𝙩𝙤𝙧 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤, D𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙩é𝙘𝙣𝙞𝙘𝙤, desde Texas, Estados Unidos. 🗣️🎙️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/W0fDpNioZU— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 10, 2025
