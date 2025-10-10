Lorenzo le respondió al 'Pibe': ¿Hay presión en la selección Colombia?

"Por ahora no tenemos el XI titular, lo del 'Pibe' lo tomó como una buena predicción de parte de él, nos ha apoyado y no lo tomó como presión", dijo el DT.

Así las cosas, parece que Lorenzo no interpreta las declaraciones del 'Pibe' como un mecanismo de presión para la siguiente cita orbital.

Colombia se medirá con México en Estados Unidos este sábado 11 de octubre, partido que pertenece a la primera fecha FIFA después de que se acabaran las Eliminatorias.