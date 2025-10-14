Sin James ni Suárez: Nómina titular de la Selección Colombia ante Canadá

¿Qué pasó con James Rodríguez y Luis Suárez en la titular de Colombia ante Canadá?

Tras un análisis de las opciones, Lorenzo decidió que James Rodríguez arrancará desde el banco de suplentes. El capitán del cuadro cafetero será uno de los revulsivos del combinado nacional a la espera de sumar minutos en la segunda mitad.

El cuadro tricolor tendrá a Álvaro Montero en el arco como remplazo de David Ospina, que estuvo en el juego anterior. La defensa, que Tendrá la presencia de Andrés Román en lugar de Daniel Muñoz. La pareja de centrales junto a Davinson Sánchez en remplazo de Wiler Ditta acompañado por Jhon Lucumí. El complemento de la zaga será nuevamente el regreso de Johan Mojica en el lateral izquierdo.

Una de las dudas que aparecían en la previa era la disposición del medio campo. Allí, el conjunto cafetero decidió apostar por variantes y tendrá a Juan Camilo Portilla y Richard Ríos más la presencia de juego de Juan Fernando Quintero para generar contrapeso ofensivo. Sumado a esto de media punta aparecerá Jaminton Campaz.

Finalmente, la otra variante llegará en el frente de ataque. Lorenzo buscará renovaciones en el ataque, el encargado de hacer las veces de nueve será Juan Camilo 'Cucho' Hernández en lugar de Luis Javier Suárez. Mientras que en posición de falso nueve y por el lado izquierdo aparecerá Luis Díaz.

Nómina titular de la Selección Colombia ante Canadá

Arquero: Álvaro Montero

Defensa: Andrés Román, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica

Medio campo: Juan Camilo Portilla, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, y Jaminton Campaz

Delantera: Luis Díaz y Juan Camilo Hernández