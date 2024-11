Lorenzo lo ignora, él responde: goleador de la B pide pista en Selección Colombia

Quedó más que claro después de las dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas que una de las grandes falencias de la Selección Colombia es la definición. No hay un delantero idóneo para vulnerar las redes de Uruguay y Ecuador. Pese a los dos goles ante los uruguayos, ninguno de ellos vino de un delantero que se perfile a ser titular.

Jhon Jáder Durán no pudo ante José María Giménez ni Mathías Olivera, luciendo muy incómodo ante los dos zagueros. Tuvo pocas oportunidades, a diferencia de Jhon Córdoba en el segundo partido contra Ecuador en donde dilapidó varias oportunidades que pudieron haber cambiado la tónica del encuentro, que, a la postre, acabó con derrota en Barranquilla de Colombia.

Los dos delanteros quedaron a deber y se prenden las alarmas como en la gestión de Reinaldo Rueda cuando alcanzaron a sumar más de siete partidos sin anotar goles en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar en 2022. Aunque los goles han llegado en este camino al 2026, no son los atacantes los que están marcando los tantos.

Ante esto, todo parece indicar que Colombia podría tener una solución para el mes de marzo de 2025 cuando regresen las Eliminatorias Sudamericanas, pero, curiosamente esas opciones aparecen en la segunda división con un artillero colombiano que va dando de qué hablar.

GOLEADOR SACA MÁS DE TRES GOLES DE DIFERENCIA A SUS RIVALES Y PODRÍA SER CONVOCADO A SELECCIÓN COLOMBIA

Aunque ha tenido varios llamados y no ha podido demostrar su valía en la Selección Colombia, Luis Javier Suárez en el Almería de España se ha convertido en el máximo goleador en soledad de la Liga Hypermotion, segunda división ibérica. El samario acumula 11 goles en 16 fechas que van del rentado español. Con esa marca, Suárez le saca tres goles de diferencia a su perseguidor en la tabla.

Luis Suárez ha disputado seis partidos con la Selección Colombia, pero en el proceso de Néstor Lorenzo ha tenido muy poca cabida dentro del combinado nacional. En el seleccionado lo han puesto por una banda desaprovechando su 1,85 de altura que puede ser atractivo en el frente de ataque.

Néstor Lorenzo deberá buscar alternativas dentro de las convocatorias, especialmente en los delanteros y Luis Javier Suárez puede ser una de las soluciones para enfrentar a Brasil y Paraguay en marzo. Si sigue aumentando sus números como goleador, perfectamente podría ganarse el puesto, o por lo menos, ser revulsivo.

Además, el estar en la segunda división no sería impedimento pese a que no está en la máxima categoría de España. Pues, Néstor Lorenzo ya ha convocado a Gustavo Puerta en el pasado para las Eliminatorias de noviembre. Aunque no estuvo en el banquillo y fue enviado a la tribuna, entró en la dinámica de la Selección Colombia.