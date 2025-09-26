Lorenzo lo mira con lupa: el jugador de segunda división que sería convocado

En las pasadas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Colombia selló la clasificación al Mundial con una victoria ante Bolivia y luego, ya con el tiquete, sacó petróleo en Venezuela frente a un rival complicado que se jugaba sus cartas para instalarse en la repesca. Pero, para la cita orbital no parece haber tranquilidad.

Hay algunos jugadores fijos, mientras que Néstor Lorenzo mira otras posibilidades dentro de la convocatoria. Luis Javier Suárez terminó siendo una revelación para lo que viene en los amistosos y para lo que será el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Justamente, en la delantera es donde más problemas tendrá Néstor Lorenzo para definir a sus atacantes, especialmente por el buen nivel de prospectos muy jóvenes que vienen dando de qué hablar. Habrá que esperar el posible regreso de Jhon Jáder Durán que no pasa por un buen momento con su estado físico. También está Mateo Cassierra y ahora se suma a la lista Kevin Viveros.

KEVIN VIVEROS PODRÍA SER CONVOCADO: IMPACTANTES NÚMEROS EN BRASIL

Desde que Kevin Viveros estaba en Atlético Nacional, el delantero ya venía demostrando buenos números para poder estar en el radar de Néstor Lorenzo y de la Selección Colombia. De hecho, se alcanzó a especular un poco con su presencia dentro del combinado nacional para las Eliminatorias Sudamericanas.

Además, una cosa que juega a favor de Kevin Viveros es que el delantero tuvo mucho mercado tanto en la Liga BetPlay como en el exterior y finalmente, recaló en Brasil, un puente bueno para llegar a competencias europeas más competitivas. Por ahora en Athletico Paranaense, Viveros ha llamado la atención de la Selección Colombia por su impacto goleador y de asistencias.

Y es que, en la Serie B, Kevin Viveros ya suma más de 12 partidos con impactantes registros goleadores. Lleva ya ocho participaciones de goles gracias a ocho tantos convertidos y a una asistencia. Además, está cerca del ascenso con el Athletico Paranaense, lo que le permitirá tener ventajas en la posibilidad de ser convocado.

En la Liga BetPlay, el ‘Tren’ Viveros ya demostraba su habilidad y su cuota goleadora. En Nacional fue determinante como un goleador caracterizado por su velocidad y por su contextura física que lo ayudaron a ganar balones con su cuerpo y a ser el perfecto socio en el ataque como pivote para sus compañeros.

NO SERÍA DESCABELLADO TENER A UN JUGADOR DE SEGUNDA DIVISIÓN: LORENZO YA LO HABÍA HECHO

Se vienen los amistosos previos al Mundial y estos encuentros serán claves para ir ideando los convocados de cara a la cita orbital. Luis Javier Suárez se ganó su lugar después de los cuatro goles convertidos ante Venezuela, pero su regreso a la convocatoria parece similar al caso de Kevin Viveros.

Y es que, en las Eliminatorias de junio, Néstor Lorenzo convocó a Luis Javier Suárez, quien en ese entonces jugaba en el Almería, equipo de la segunda división de España. Fue goleador con creces de ese torneo y le permitió regresar a la Selección Colombia y fichar por el Sporting de Lisboa como reemplazo de Viktor Gyökeres.

En ese sentido, si Kevin Viveros sigue por la misma senda goleadora con el Athletico Paranaense, su lugar en la Selección Colombia será una realidad. Deesde Nacional ya lo buscaba y salir de la Liga BetPlay podría ayudarlo. Además, el club de Paraná está muy cerca de ascender, dado que está a solo un punto del cuarto puesto, última casilla de ascenso.