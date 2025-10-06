Cargando contenido

Fútbol
Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 16:57

Lorenzo lo tiene claro: así definirá la lista final de Colombia para el Mundial

El director técnico de la Selección Colombia dio pistas de sus planes para la Copa del Mundo.

La Selección Colombia inició oficialmente su preparación para los partidos amistosos contra México y Canadá de 11 y 14 de octubre, respectivamente. 

El director técnico Néstor Lorenzo dio a conocer una lista de 25 jugadores convocados en la cual hay una mezcla de futbolistas que han sido habitual llamados y otros que no pudieron sumar los minutos deseados en la Eliminatoria. 

Según explicó el propio entrenador, estos partidos amistosos le servirán a él para analizar a jugadores que se podrían ganar un lugar en la lista final para la Copa del Mundo de 2025.

Lorenzo aclaró que tendrá en cuenta la competencia que tenga cada futbolista en sus respectivos clubes y la manera en la que se integre al trabajo en la Selección Colombia.

Por otro lado, el estratega nacional dio a conocer cuándo se conocerá realmente la lista final para el Mundial.

La lista final para el Mundial

"La lista no está cerrada hasta mayo de 2026. Esto es muy dinámico. Los jugadores sufren altibajos en el rendimiento y en la parte física. La parte física es muy importantes, su salud. Tienen que cuidarse mucho para llegar de la mejor manera. De aquí a noviembre vendrán otros jugadores y tenemos que aprovechar los amistosos para ver a algunos jugadores que todavía no tuvieron demasiada competencia con la Selección", explicó.

Fecha, hora y cómo VER EN VIVO los partidos de la Selección Colombia

La Selección Colombia enfrentará este sábado 11 de octubre a México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a partir de las 8:00 de la noche, horario colombiano. 

El próximo martes 14 de octubre, el equipo nacional se medirá con Canadá en el mismo escenario desde las 8:00 de la noche.

Todos los partidos de la Selección Colombia en la fecha FIFA se podrán VER EN VIVO por el Canal RCN y también tendrán transmisión de Antena 2, Antena2.com y LaFm.
 

