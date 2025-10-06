Lorenzo lo tiene claro: así definirá la lista final de Colombia para el Mundial

Según explicó el propio entrenador, estos partidos amistosos le servirán a él para analizar a jugadores que se podrían ganar un lugar en la lista final para la Copa del Mundo de 2025.

Lorenzo aclaró que tendrá en cuenta la competencia que tenga cada futbolista en sus respectivos clubes y la manera en la que se integre al trabajo en la Selección Colombia.

Por otro lado, el estratega nacional dio a conocer cuándo se conocerá realmente la lista final para el Mundial.

La lista final para el Mundial

"La lista no está cerrada hasta mayo de 2026. Esto es muy dinámico. Los jugadores sufren altibajos en el rendimiento y en la parte física. La parte física es muy importantes, su salud. Tienen que cuidarse mucho para llegar de la mejor manera. De aquí a noviembre vendrán otros jugadores y tenemos que aprovechar los amistosos para ver a algunos jugadores que todavía no tuvieron demasiada competencia con la Selección", explicó.