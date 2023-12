Lorenzo no se escondió y reveló el motivo por el que no convocó más futbolistas del FPC

La Selección Colombia se alista para lo que serán sus dos partidos amistosos ante Venezuela y México. El conjunto tricolor tendrá una nómina alterna a la que viene jugando las Eliminatorias debido a que ambos juegos no están dentro del calendario FIFA.

Antes de este par de compromisos, se esperaba que en la convocatoria del combinado nacional hubiera varios jugadores del fútbol colombiano. Sin embargo, al anunciar el listado hubo muchos nombres que quedaron haciendo falta para la afición y un sector de la prensa.

En las últimas horas, el asistente técnico del cuadro colombiano reveló el motivo por el que Néstor Lorenzo no pudo convocar a más jugadores del FPC. El ayudante de campo fue contundente sobre el hecho que le impidióal entrenador tener presentes a más jugadores de la liga local.

“El 2024 va a ser muy cargado, hay dos partidos ahora con posibilidad para muchos, después, si sirve para los clubes hagan visas para los jugadores que consideran que pueden ser de la Selección, hay muchos futbolistas que no entran a la convocatoria porque no tienen visas, casi estamos haciendo maravillas para completar el grupo. Muchos que tienen posibilidad pero no tienen visa, así que es bueno que los clubes vean la posibilidad de adelantar ese trabajo y así todos nos ayudamos”