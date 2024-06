Lorenzo 'patearía' el tablero: posible titular para enfrentar a Bolivia

Colombia y Bolivia se enfrentarán este sábado en un amistoso que pone fin a la preparación de ambas selecciones para la Copa América, con los 'cafeteros' inmersos en una racha de 22 partidos sin perder y la Verde aún en busca de su mejor modelo de juego.



La buena racha de los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo comenzó en marzo de 2022, justamente cuando goleó al rival de turno 3-0 en Colombia, en un partido de las pasadas eliminatorias a la Copa del Mundo de Catar.



Desde entonces, Colombia logró 5 empates y 17 victorias, la última en la anterior semana con un contundente 1-5 ante la anfitriona Estados Unidos con goles de Jhon Arias, Santos Borré, Richard Ríos, Jorge Carrascal y Luis Sinisterra.



En el duelo ante los bolivianos, es posible que Colombia haga algunos ajustes en su formación como la inclusión de Miguel Borja, del River Plate de Argentina, máximo goleador del campeonato de ese país con 13 conquistas tras el mismo número de partidos.



El cartel principal en la delantera se lo lleva Rafael Borré, ariete del Internacional de Brasil, quien es el más efectivo desde que el argentino tomó el banquillo de Colombia.

Otra posibilidad es que Yerry Mina se mantenga como referente en la defensa y James Rodríguez juegue desde el inicio para nivelar la falta de minutos en el Sao Paulo de Brasil.



El seleccionador de Bolivia, el brasileño Antonio Carlos Zago, debe ajustar su plantilla para mostrar una imagen diferente a la del miércoles, cuando cayó 1-3 ante Ecuador y dejó dudas sobre el rendimiento de su equipo.



Una opción es probar en defensa a Luis Haquín, del Ponte Preta de Brasil, y colocar en mitad de cancha a Fernando Saucedo y Leonel Justiniano para la contención y recuperación del balón.



Zago podría colocar en el arco al experimentado Carlos Lampe, del Bolívar, que disputa los octavos de final de la Copa Libertadores, en reemplazo de Guillermo Viscarra, del The Strongest, que también superó la fase de grupos del torneo continental.



Bolivia tiene pendiente la búsqueda del sucesor ideal del goleador histórico de la Verde, Marcelo Martins Moreno, quien dejó el fútbol este año, y se espera que Carmelo Algarañaz o Bruno Miranda asuman ese rol.



El reto principal de Bolivia es romper con la mala racha de las anteriores tres versiones de la Copa América en las que no sumó puntos y obtuvo solo derrotas.



Bolivia forma parte del grupo C de la Copa América, emparejada con la anfitriona Estados Unidos, Uruguay y Panamá. Mientras que Colombia está en la serie D junto a Brasil, Paraguay y Costa Rica.

La Verde debutará el próximo 23 de junio ante Estados Unidos y Colombia lo hará un día después frente a Paraguay.

Alineaciones posibles:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Kevin Castaño, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Miguel Borja.



Seleccionador: Néstor Lorenzo.



Bolivia: Carlos Lampe (Guillermo Viscarra); Diego Medina, Adrián Jusino, Luis Haquín, José Sagredo; Gabriel Villamil, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Rodrigo Ramallo; Carmelo Algarañaz.



Seleccionador: Antonio Carlos Zago