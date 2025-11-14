Lorenzo perfila la Selección para cerrar el año: trabajo y rotación

“El trabajo es lo único que paga”: el mensaje central de Lorenzo

Lorenzo abrió su intervención dejando claro que su proyecto sigue sustentado en la continuidad y la disciplina, más allá del estatus o la trayectoria de cada jugador.

“El trabajo es lo único que paga; va sacando a flote las cualidades del equipo. Estamos pensando siempre en cómo mejorar, vamos paso a paso”, afirmó, en referencia a un proceso que lo mantiene invicto en Eliminatorias y con una estructura cada vez más sólida.

El entrenador también destacó la capacidad de adaptación de Jhon Arias, uno de los jugadores más versátiles del plantel.

“Arias tiene una capacidad de adaptarse a distintas posiciones muy buena; lo vamos a aprovechar de la mejor manera”, señaló, dejando ver que el extremo del Fluminense podría ocupar diferentes roles en esta doble jornada.

James, Ríos y la gestión de cargas: equilibrio entre afianzar y probar

Con un calendario exigente y jugadores que llegan desde distintos ritmos competitivos, Lorenzo explicó cómo manejará los tiempos en cancha. Sobre Richard Ríos, figura en Brasil, fue directo: “Richard ha entrenado de buena manera”, resaltando que el volante está listo para sumar minutos.

El capitán, James Rodríguez, también estuvo en el centro de las preguntas. Aunque su liderazgo es indiscutible, el técnico dejó claro que su participación será administrada:

“Sabemos que James siempre está a disposición del grupo. Jugará los minutos que consideremos; trataremos de dosificar cargas”, mencionó, anticipando que no será titular en todos los tramos del encuentro.

Lorenzo confirmó además que estos partidos serán la ocasión ideal para que varios jugadores poco habituales muestren su nivel:

“La idea es afianzar el juego y darle minutos a los muchachos que no han tenido muchos”, explicó.