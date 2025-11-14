Actualizado:
Lorenzo perfila la Selección para cerrar el año: trabajo y rotación
El seleccionador de Colombia estuvo en rueda de prensa junto a Daniel Muñoz.
La Selección Colombia ajusta los últimos detalles en Fort Lauderdale para enfrentar a Nueva Zelanda, en el primero de los dos amistosos que cerrarán su calendario 2025. Con el cupo al Mundial asegurado y una nómina de 26 convocados, Néstor Lorenzo aprovecha esta fecha FIFA para afianzar su idea de juego y evaluar alternativas, sin perder de vista la gestión física de sus principales figuras. En la previa del duelo, el técnico argentino compartió sus sensaciones y dejó varios mensajes sobre el presente del equipo.
“El trabajo es lo único que paga”: el mensaje central de Lorenzo
Lorenzo abrió su intervención dejando claro que su proyecto sigue sustentado en la continuidad y la disciplina, más allá del estatus o la trayectoria de cada jugador.
“El trabajo es lo único que paga; va sacando a flote las cualidades del equipo. Estamos pensando siempre en cómo mejorar, vamos paso a paso”, afirmó, en referencia a un proceso que lo mantiene invicto en Eliminatorias y con una estructura cada vez más sólida.
El entrenador también destacó la capacidad de adaptación de Jhon Arias, uno de los jugadores más versátiles del plantel.
“Arias tiene una capacidad de adaptarse a distintas posiciones muy buena; lo vamos a aprovechar de la mejor manera”, señaló, dejando ver que el extremo del Fluminense podría ocupar diferentes roles en esta doble jornada.
James, Ríos y la gestión de cargas: equilibrio entre afianzar y probar
Con un calendario exigente y jugadores que llegan desde distintos ritmos competitivos, Lorenzo explicó cómo manejará los tiempos en cancha. Sobre Richard Ríos, figura en Brasil, fue directo: “Richard ha entrenado de buena manera”, resaltando que el volante está listo para sumar minutos.
El capitán, James Rodríguez, también estuvo en el centro de las preguntas. Aunque su liderazgo es indiscutible, el técnico dejó claro que su participación será administrada:
“Sabemos que James siempre está a disposición del grupo. Jugará los minutos que consideremos; trataremos de dosificar cargas”, mencionó, anticipando que no será titular en todos los tramos del encuentro.
Lorenzo confirmó además que estos partidos serán la ocasión ideal para que varios jugadores poco habituales muestren su nivel:
“La idea es afianzar el juego y darle minutos a los muchachos que no han tenido muchos”, explicó.
Última prueba del año antes del camino final al Mundial
Colombia afrontará a Nueva Zelanda con una mezcla de continuidad y ensayo, buscando cerrar el 2025 con buenas sensaciones y nuevas certezas. Lorenzo quiere sostener la base que lo ha llevado a construir una de las mejores versiones recientes de la Tricolor, pero también ampliar opciones de cara a un 2026 que será decisivo. La pelota rodará en Fort Lauderdale, pero las decisiones del técnico ya empiezan a perfilar el equipo mundialista.
