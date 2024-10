Lorenzo pierde posible alternativa en convocatoria: jugador se lesionó y se fue en camilla

La Selección Colombia ya emprendió el viaje a Cochabamba a la espera de tener a todos los jugadores disponibles de la lista de 29 futbolistas que convocó Néstor Lorenzo. Con novedades importantes como Nelson Deossa y con la preocupación de Daniel Muñoz por la dura lesión en el Crystal Palace contra el Liverpool que parece ser la primera baja confirmada, el argentino tendrá que buscar variantes.

Por lo general, siempre se reemplaza ficha por ficha, es decir, si Daniel Muñoz no alcanza a llegar a la Selección Colombia para medirse a Bolivia en El Alto, seguramente un lateral derecho tomará su posición. Sin embargo, casos se han visto que técnicos llaman a un futbolista de otro perfil y tapan la baja con algún convocado previamente.

Todavía no hay seguridad de quién puede ser esa opción para suplir a Daniel Muñoz, pero a la espera de que no haya más lesiones, especialmente en la delantera, aparecía una posibilidad para un atacante que viene llamando la atención en su club semana tras semana como capitán y goleador, pero que no ha contado con la misma suerte olvidado por Néstor Lorenzo.

Néstor Lorenzo convocó un total de seis delanteros entre ellos, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Sinisterra y Roger Martínez, esperando que ninguno prenda las alarmas. Con un cupo liberado por la posible lesión de Daniel Muñoz, Lorenzo puede llamar a otro jugador más.

JUGADOR SE LESIONÓ Y SE FUE EN CAMILLA

Como se ha dicho antes, Muñoz sería sustituido por un lateral derecho para tapar esa posición. No obstante, Duván Zapata, que espera su lugar en la Selección Colombia sufrió bastante en el partido del Torino en el que fungió nuevamente como capitán contra el Inter de Milan en condición de visitante. El goleador vallecaucano apareció en las redes contrarias con un golazo, pero prendió las alarmas por una fuerte lesión solo.

En una acción a los 81 minutos, Duván Zapata intentó quitarse la marca con un enganche. Infortunadamente, la rodilla se le dobló y la imagen fue escalofriante. El hueso de la rodilla se le salió y hubo incertidumbre mientras el cuerpo médico lo atendía sobre el suelo.

Pasaron 180 segundos cuando el cuerpo médico decidió pedir la asistencia de la camilla y Duván Zapata tuvo que ser sustituido con un grado amplio de dolor de acuerdo con las primeras imágenes. A falta del parte, si Lorenzo esperaba considerarlo, se le apagó una opción.