Lorenzo podría dejar la Selección Colombia: revelan detalles de última hora

Tras los últimos resultados en varios lugares se hablaba de posibles nombres para sustituir al actual entrenador. Más allá de eso, el Vélez dio detalles claves sobre dicha posibilidad y dio dato de una reunión clave al respecto.

“Esta semana habrá una reunión entre Lorenzo y la Federación, pero les anticipo no va a haber sangre. Lorenzo seguirá al frente de la Selección porque creen que no es el momento, pero para el Mundial aún no se sabe”, apuntó inicialmente Carlos Antonio.

Sin embargo, el periodista comunicó que la situación también se debe a que en la reunión no estará presente Álvaro Gómez, presidente de la DIFÚTBOL: "Lorenzo, que agradezca que Álvaro Gómez no va a estar en la reunión porque él lo sacaría, su apuesta es por los técnicos colombianos, pero ahorita no hay quien tenga ropa para esa fiesta.

A pesar de las críticas, la Selección Colombia aún tiene chances de clasificar al Mundial 2026. Colombia necesita cuatro puntos para asegurar su presencia en la siguiente Copa del Mundo.

La tricolor tiene programados dos compromisos clave en septiembre: el primero, el día 6 ante Perú en Barranquilla, y el segundo, el 10 contra Argentina en Buenos Aires. Estos encuentros podrían definir no solo el rumbo de la selección en la eliminatoria, sino también la permanencia de Lorenzo en el banquillo.