Lorenzo pone condición a Dayro para el Mundial: “Está en el radar, pero...”

Los últimos días han sido polémicos dentro de Once Caldas con respecto a las suplencias de Dayro Mauricio Moreno Galindo, al igual que la ausencia en la convocatoria en la visita a Villavicencio contra Llaneros. De acuerdo con Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, esto pasa por decisiones técnicas y nada más.

Bajo esa premisa del entrenador antioqueño se podría descartar actos de indisciplina como llegar tarde a los entrenamientos, como lo que se está rumoreando en algunas versiones. Otro tema que puede explicar su ausencia tiene que ver con aspectos psicológicos después de la eliminación contra Independiente del Valle por la Copa Sudamericana.

La realidad marca que, desde que cumplió el sueño de regresar a la Selección Colombia que se lo ganó con creces, todo cambió. Dejó de anotar goles, dado que el último por Liga BetPlay fue hace tres meses. El periodista Julián Capera preguntó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el ente dio su opinión sobre el momento que vive el goleador.

¿REGRESARÁ A SELECCIÓN COLOMBIA PARA EL MUNDIAL DE 2026?

Julián Capera puso dos escenarios que pueden explicar su ausencia y sus suplencias. La primera, efectivamente tiene que ver con su tema personal y emocional tras la eliminación de Copa Sudamericana, y la segunda tiene que ver con indisciplina.

Dos caminos que pueden alertar a la FCF y a Néstor Lorenzo. Desde el ente le comentaron a Julián que, “no tenemos información alguna de una falta a la disciplina de Dayro Moreno”. El misterio sigue vigente con la necesidad de explicar la no convocatoria o las suplencias.

Julián Capera prosiguió con lo dicho por la FCF, “está en el radar para el Mundial, por eso estuvo en los últimos partidos de eliminatorias; pero, primero, para Néstor Lorenzo la vara de la Liga Colombiana es distinta. Él entiende que acá no hay la misma competencia (...) hay que marcar, en serio, mucha diferencia en el FPC para ganarse un cupo en Selección Colombia”.

Además, dejan en claro que los tiempos han cambiado y que ya no es el mismo goleador de fechas pasadas. De hecho, su último gol liguero fue en julio, “con estos números, muy distintos a los de hace tres meses, está lejos de esa versión. En la Federación desconocen versión de indisciplina, pero sí reconocen que tendría que incrementarse considerablemente su nivel, otra vez, para que Dayro sea parte de las convocatorias de Selección Colombia”.

Dayro aparece en las opciones de Néstor Lorenzo para la lista oficial de la Selección Colombia. Sin embargo, tendrá que superar lo que esté pasando en este presente ya sea algo emocional o de indisciplina para regresar a la alineación de Once Caldas, volver a romper las redes rivales y convencer al entrenador argentino.