Lorenzo recibe fuerte crítica tras no convocar a Durán a la Selección

Se aproxima una nueva fecha FIFA para que la Selección Colombia se siga preparando de cara a lo que será la Copa Mundial 2026, edición a la cual se clasificaron tras clasificar en la tercera casilla de las eliminatorias sudamericanas.

El equipo de Néstor Lorenzo regresa a una nueva cita orbital y deberá dejar en alto el nombre del país tras la ausencia en la edición 2022, por lo que se deben preparar de la mejor manera y lo harán cerrando el 2025 con amistosos ante Australia y Nueva Zelanda, partidos para los que ya se tiene la lista de convocados y en la cual se abre la polémica por la ausencia de Jhon Durán, situación que no le agradó al estratega, Luis Fernando Suárez.

Suárez arremetió contra Lorenzo por la ausencia de Durán

Néstor Lorenzo ya tomó una decisión para la última fecha FIFA doble y saldrá a afrontar los partidos con una base de jugadores bastante sólida, que ya conoce de memoria y le ha rendido frutos, aunque también le dio la oportunidad a algunos futbolistas nuevos de vestir la camiseta de la 'tricolor' para ir observando más alternativas de cara al Mundial.

Sin embargo, en esta nueva lista de convocados brilló la ausencia de un delantero joven y que en su momento también lo venía haciendo muy bien en cada uno de los llamados, Jhon Jader Durán. El delantero de Fenerbahce lleva ya varios partidos sin formar parte de la selección y la situación ya habría cansado a un experimentado estratega como lo es Luis Fernando Suárez, quien no se guardó nada y dijo que Durán siempre debía estar convocado.