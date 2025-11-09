Actualizado:
Dom, 09/11/2025 - 20:56
Lorenzo recibe fuerte crítica tras no convocar a Durán a la Selección
Néstor Lorenzo recibió llamado de atención por parte de otro destacado estratega tras no llamar a Durán.
Se aproxima una nueva fecha FIFA para que la Selección Colombia se siga preparando de cara a lo que será la Copa Mundial 2026, edición a la cual se clasificaron tras clasificar en la tercera casilla de las eliminatorias sudamericanas.
El equipo de Néstor Lorenzo regresa a una nueva cita orbital y deberá dejar en alto el nombre del país tras la ausencia en la edición 2022, por lo que se deben preparar de la mejor manera y lo harán cerrando el 2025 con amistosos ante Australia y Nueva Zelanda, partidos para los que ya se tiene la lista de convocados y en la cual se abre la polémica por la ausencia de Jhon Durán, situación que no le agradó al estratega, Luis Fernando Suárez.
Le puede interesar: Selección Colombia: las tres sorpresas en la convocatoria de noviembre
Suárez arremetió contra Lorenzo por la ausencia de Durán
Néstor Lorenzo ya tomó una decisión para la última fecha FIFA doble y saldrá a afrontar los partidos con una base de jugadores bastante sólida, que ya conoce de memoria y le ha rendido frutos, aunque también le dio la oportunidad a algunos futbolistas nuevos de vestir la camiseta de la 'tricolor' para ir observando más alternativas de cara al Mundial.
Sin embargo, en esta nueva lista de convocados brilló la ausencia de un delantero joven y que en su momento también lo venía haciendo muy bien en cada uno de los llamados, Jhon Jader Durán. El delantero de Fenerbahce lleva ya varios partidos sin formar parte de la selección y la situación ya habría cansado a un experimentado estratega como lo es Luis Fernando Suárez, quien no se guardó nada y dijo que Durán siempre debía estar convocado.
“En el caso de Jhon Jader Durán lo tendría en un equipo siempre. Si hay que arreglar alguna situación particular, creo que lo pertinente es buscar manejarlo, no se puede desperdiciar a ese jugador. No hay que hacerle la cruz de una vez, absolutamente no. Durán es fuerte en el cabezazo, sale a jugar, se junta bien, es técnico con la pelota. Nosotros en Selección Colombia veníamos diciendo que no teníamos un ‘9’, ahora apareció Suárez (Luis Javier), también se cuenta con Córdoba, que a mí me encanta, y también se debería considerar el caso Jhon Jader””. Dijo en El Anecdotario de Gol Caracol.
Lea también: ¿Cuánto vale la nueva camiseta de la selección Colombia para el Mundial 2026?
¿Cuándo serán los partidos de Colombia en la fecha FIFA?
El primer reto de la 'tricolor' en el mes de noviembre será ante la Selección de Nueva Zelanda el sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida), a las 19:00 hora Colombia. Mientras que el martes 18 de octubre se enfrentará a Australia sobre las 20:00 hora Colombia en el Citi Field de Nueva York.
Fuente
Antena 2