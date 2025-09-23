Lorenzo recibe indirecta para el Mundial con un descarte: "Un acierto ficharlo"

Néstor Lorenzo cerró su camino por las Eliminatorias Sudamericanas confirmando su participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Quintos en la presente edición de las clasificatorias, el entrenador argentino decidió dejar de lado a jugadores como Rafael Santos Borré, Juan Camilo Hernández, Nelson Deossa, Carlos Cuesta, entre otros jugadores.

Justamente, Carlos Cuesta fue uno de los grandes ‘errores’ por parte del Galatasaray. Dejó grandes sensaciones en el Genk, pero le pesó el fútbol exigente de Turquía. Apenas alcanzó a estar cuatro meses en el equipo turco con pocas presencias y con la desaprobación del cuerpo técnico que catalogó ese fichaje como uno del final de la temporada.

En medio de la incertidumbre por la decisión de Galatasaray, su futuro era una incógnita. El club turco no quería seguir contando con el defensor central y aparecieron algunas ofertas en condición de préstamo. Lo único que querían en el equipo era desprenderse de él y terminó recalando en el Vasco da Gama de Brasil.

Desde que Carlos Cuesta llegó a Brasil, Fernando Diniz no ha dudado en depositar la confianza en el colombiano. Lo tuvo en cuenta para el encuentro ante Ceará con una jugada llegando como goleador en el frente de ataque, además, ofreciendo seguridad en la zaga defensiva que el ex entrenador de Fluminense aplaudió.

“CARLOS CUESTA FUE UN ACIERTO”; FERNANDO DINIZ LE DEVUELVE LA CONFIANZA

En las Eliminatorias Sudamericanas de junio y septiembre, Néstor Lorenzo no tuvo en cuenta a Carlos Cuesta. Se acerca el Mundial y las próximas convocatorias apuntarán a confirmar una posible nómina para la Copa del Mundo. En ese sentido, el cambio de club le puede venir bien a Cuesta, que espera reencontrarse con su mejor nivel.

De hecho, solo necesitó dos partidos para convencer a Fernando Diniz. Arrancó de suplente contra Ceará y marcó un gol, luego fue titular frente a Flamengo en otro empate. El técnico campeón de la Libertadores en 2023 con Fluminense elogió al defensor central.

Fernando Diniz sentenció que fue un gran fichaje que aprovecharon en un momento complicado para el colombiano, “es un jugador con mucha personalidad y fue un acierto, tanto él como Robert Renan ficharlos en la ventana de transferencias. Teníamos prisa por fichar jugadores y con los fondos limitados, logramos hacer algunos buenos fichajes durante el mercado”.

Además, destacó sus cualidades y sus capacidades en la zaga defensiva, “no solo tuvo una actuación segura, sino, en mi opinión, fue muy buena. Un partido muy ajustado. No creo que cometiera ningún error defensivo. Cuando el equipo estaba en peligro, ayudó en la construcción”.

EL RETO DE CARLOS CUESTA CON VASCO DA GAMA

Aparte de poder sellar su lugar en la nómina de la Selección Colombia para los amistosos previos al Mundial y para la Copa del Mundo, Carlos Cuesta tiene otro reto mayor que necesita resolver a tiempo. De hecho, no lograrlo le podría sacar del combinado nacional.

En el Brasileirao descienden cuatro equipos, lo que hace que sea más difícil mantener la categoría si se toca fondo. Del 17 al 20, bajarán a la Serie B, y ahí merodea el Vasco da Gama. El cuadro carioca está en la decimosexta casilla, por ahora, salvándose de la segunda categoría.

Con 24 puntos, está a dos unidades del puesto 17 y a cuatro del Gremio que por ahora está en zona de fase de grupos de la Copa Sudamericana. Carlos Cuesta necesita ser ese cerrojo atrás para que no haya peligro con el descenso. Ese será el gran reto.

Y es que, desde que Carlos Cuesta llegó al club brasileño, por ahora no han podido encontrar la senda victoriosa. El defensor central debutó con un empate en el que marcó gol, y en el segundo partido con el cuadro carioca también se encontró con una igualdad.