Lorenzo recibió noticia de Nelson Deossa tras sacar la convocatoria

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, confirmó este sábado la recuperación del centrocampista colombiano Nelson Deossa, que entrará en la convocatoria para el partido de Liga del domingo contra el Athletic de Bilbao, pues no fue convocado a la selección Colombia tras una posible lesión que arrastraba, pero parece ya estar bien.



Deossa fue fichado el pasado 4 de agosto por el Betis, procedente del Monterrey mexicano, tras destacar en el pasado Mundial de Clubes. La intención de Pellegrini es que ocupe la vacante en el centro del campo que dejó el traspaso del estadounidense Johnny Cardoso al Atlético de Madrid, pero una lesión en el tobillo izquierdo le ha impedido debutar en el fútbol español.



Pellegrini anunció este sábado "el alta médica" del defensa Diego Llorente y de los centrocampistas Marc Roca y Nelson Deossa y dijo que "están en la lista de citados" por primera vez esta temporada tras haber superado sus respectivas lesiones.

Se congratuló, por ello, de la recuperación de estos futbolistas porque que vienen a reforzar "un plantel justo en este momento" debido a las lesiones y a las operaciones en curso en este cierre de mercado.



En este sentido, el técnico santiaguino sigue "igual, ni optimista ni pesimista", con respecto al posible regreso del extremo brasileño Antony dos Santos, cuyo fichaje se negocia con el Manchester United y sobre el que espera que "se pueda hacer", ya que "fue muy importante la temporada pasada y ojalá venga".