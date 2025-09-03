Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 09:48
Lorenzo respondió si Dayro Moreno será titular o suplente en Colombia
Dayro Moreno fue convocado para los partidos contra Bolivia y Venezuela.
El experimentado delantero Dayro Mauricio Moreno se ha convertido en la gran sorpresa de la convocatoria de Néstor Lorenzo para ser parte de la Selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela por las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
Sin embargo, la presencia de Moreno es considerada para muchos como un contentillo del entrenador para evitar críticas por lo que se cuestiona si tendrá la posibilidad de sumar o no minuto.
Néstor Lorenzo respondió si Dayro Moreno será titular
Al respecto se refirió este miércoles 3 de septiembre Néstor Lorenzo, entrenador del equipo nacional en rueda de prensa.
"Es un jugador más que se ha ganado la convocatoria con base en lo que hace en su club, con cabe a la continuidad y regularidad que ha tenido. Es una opción como todos los que van a estar sentados con él en el banco de suplentes. Creemos que las condiciones por las que ha sido citado es por que es un jugador preciso en la definición, es un jugador que le pesa jugar en determinados ambientes y tiene experiencia. Después compite con otros jugadores como Luis Suárez, Jhon Córdoba y Lucho Díaz", dijo Lorenzo
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2