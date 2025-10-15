Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 06:47
Lorenzo reveló detalles de la convocatoria de Colombia del Mundial
Néstor Lorenzo ya piensa en la lista de convocados para el Mundial.
La Selección Colombia terminó con éxito una nueva fecha FIFA que sirvió como preparación para la Copa Mundial, dos partidos ante rivales importantes en donde logró golear a la Selección de México 4-0 y empatar sin goles, pero con varias opciones, contra Canadá.
En estos dos partidos Néstor Lorenzo "pateó el tablero" en cuanto a la convocatoria y las respectivas nóminas titulares para enfrentar ambos encuentros. Estuvo con jugadores que recién estaban debutando en la selección, otros que sumaban pocos minutos, pero poco a poco va consolidando un equipo sólido con una buena idea de juego, aunque confirmó que la lista de convocados para el certamen todavía no la tiene clara.
"Nadie tiene el puesto asegurado": Néstor Lorenzo no tiene la lista del Mundial
Los compromisos ante México y Canadá tuvieron un balance bastante positivo en cuanto al rendimiento de los jugadores, pero esto también le puede terminar complicando la vida al estratega argentino.
Néstor Lorenzo hizo varios cambios para los últimos partidos amistosos, le dio la oportunidad a jugadores como Yaser Asprilla, Johan Carbonero y Álvaro Montero de brillar, sumar minutos y le correspondieron de buena manera. Esto podría llegar a cambiar el planteamiento táctico que tuvo en las eliminatorias y en la Copa América y de hecho así lo confirmó, dejando abierta la posibilidad de que cualquiera pueda llegar al Mundial, ya que "nadie tiene un puesto asegurado".
“¿La lista del Mundial? El balance es positivo con todos, han cumplido. Todos tienen competencia. La competencia está abierta, nadie tiene el puesto asegurado. Continuamente estamos evaluando sus actuaciones en los clubes y eso nos da la sensación de traerlos a competir acá. No se puede preparar el Mundial en los últimos 15 días, se tienen que preparar desde ahora, estar en un nivel parejo.
La selección Colombia volverá al ruedo en la próxima fecha que será en noviembre, en exactamente un mes los jugadores volverán a estar concentrados bajo las órdenes de Néstor Lorenzo cuando el 15 del mes enfrentemos a Nueva Zelanda. El otro partido amistoso debería ser frente a Nigeria pero como está tendrá que jugar el repechaje de cara al Mundial 2026 el partido está en veremos y seguramente toque buscar rival.
Antena 2