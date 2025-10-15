Lorenzo reveló detalles de la convocatoria de Colombia del Mundial

La Selección Colombia terminó con éxito una nueva fecha FIFA que sirvió como preparación para la Copa Mundial, dos partidos ante rivales importantes en donde logró golear a la Selección de México 4-0 y empatar sin goles, pero con varias opciones, contra Canadá.

En estos dos partidos Néstor Lorenzo "pateó el tablero" en cuanto a la convocatoria y las respectivas nóminas titulares para enfrentar ambos encuentros. Estuvo con jugadores que recién estaban debutando en la selección, otros que sumaban pocos minutos, pero poco a poco va consolidando un equipo sólido con una buena idea de juego, aunque confirmó que la lista de convocados para el certamen todavía no la tiene clara.

"Nadie tiene el puesto asegurado": Néstor Lorenzo no tiene la lista del Mundial

Los compromisos ante México y Canadá tuvieron un balance bastante positivo en cuanto al rendimiento de los jugadores, pero esto también le puede terminar complicando la vida al estratega argentino.

Néstor Lorenzo hizo varios cambios para los últimos partidos amistosos, le dio la oportunidad a jugadores como Yaser Asprilla, Johan Carbonero y Álvaro Montero de brillar, sumar minutos y le correspondieron de buena manera. Esto podría llegar a cambiar el planteamiento táctico que tuvo en las eliminatorias y en la Copa América y de hecho así lo confirmó, dejando abierta la posibilidad de que cualquiera pueda llegar al Mundial, ya que "nadie tiene un puesto asegurado".