Lorenzo sacudiría el tablero: tres cambios en la titular ante Venezuela

La defensa también presentará una variación respecto al duelo con los altiplánicos. El elegido para ocupar la banda derecha es Daniel Muñoz, quien retornará al once iniciales en reemplazo de Santiago Arias. El lateral del Crystal Palace ha demostrado solidez en la Premier League y Lorenzo quiere darle continuidad a ese buen momento, especialmente por su capacidad para apoyar en ataque sin descuidar la marca.

El frente ofensivo, como ha sido costumbre en este ciclo, volverá a tener ajustes. En esta oportunidad, el timonel probará a Luis Javier Suárez como titular, relegando a Jhon Córdoba al banco de suplentes. El atacante del Almería ha mostrado sacrificio y movilidad, cualidades que podrían ser determinantes en un choque de alta intensidad como el que suele representar el clásico contra la Vinotinto. La intención es ensayar variantes ofensivas de cara a la cita mundialista.

Aunque ya no hay presión por el resultado, el plantel cafetero se fija como meta cerrar la fase clasificatoria con autoridad y mantener el invicto que ostenta bajo el mando de Lorenzo. Más allá de los tres puntos, el compromiso es visto como un laboratorio para afinar detalles tácticos y fortalecer la competencia interna entre los convocados. Cada minuto en cancha puede ser decisivo para definir la lista definitiva rumbo al campeonato global.

Con los deberes cumplidos y la ilusión intacta, Colombia buscará despedirse de la Eliminatoria con un rendimiento convincente ante su vecino, demostrando que el proyecto de Lorenzo sigue firme y que los nuevos protagonistas también tienen argumentos para soñar con ser parte del reto mundialista.