Dom, 12/10/2025 - 08:06
Lorenzo se aferró al resultado: "hilar fino"
Colombia goleó a México en la jornada de este sábado.
La Selección Colombia venció 4-0 a México en partido amistoso disputado en territorio estadounidense. Tras el compromiso, el técnico Néstor Lorenzo ofreció sus declaraciones en conferencia de prensa, en las que analizó los aspectos tácticos, el rendimiento individual de varios jugadores y la importancia del trabajo colectivo que viene consolidando el equipo nacional.
El entrenador destacó el funcionamiento del grupo y la preparación en jugadas de pelota quieta, un recurso que volvió a ser determinante en el resultado. “Somos un equipo, trabajamos como tal y estamos en esos detalles. Hoy otra vez pudimos convertir con pelota parada, pero todo depende más de la zona y del estudio del rival, de la pegada de James o Juanfer, tenemos muy buenos cobradores de faltas. En Copa América también, cuando tenemos más tiempo para trabajar nos va bien. Esperemos que siga siendo un arma para abrir o cerrar partidos”, señaló Lorenzo.
El seleccionador también se refirió al rendimiento general del conjunto colombiano, que mantiene un invicto prolongado y continúa mostrando solidez en diferentes líneas. Según el entrenador, la clave ha estado en la planificación y en el ambiente interno del grupo. “Trabajar, hilar fino en los detalles, armar un buen grupo de jugadores y personas, eso nos ha dado muchos resultados. Estudiar mucho al rival, pero sin perder la esencia nuestra. Eso se manifiesta en el plan de cada partido”, explicó.
Lorenzo aprovechó para hablar de los futbolistas que tuvieron minutos frente a México, en especial de Álvaro Angulo, Yaser Asprilla, Kevin Castaño, Mosquera y los debutantes que formaron parte de la rotación. En ese sentido, mencionó a los tres jugadores que habían estado en anteriores microciclos. “Con respecto a ellos que jugaron, Serna, Angulo y Ditta, ya habían jugado algunos, están desde distintos microciclos y los conocemos. Están a disposición, estoy conforme con el rendimiento de los 3. Serna hizo un trabajo un poco sucio, estoy muy conforme con lo que hizo, hizo lo que le pedimos y le faltó la suerte de tener posibilidad de gol. La efectividad, creo que cuando llegamos mucho y jugamos en campo contrario hay mucha más gente defendiendo, acá cuando abrimos el partido somos letales”, afirmó el técnico argentino.
