Lorenzo se aferró al resultado: "hilar fino"

La Selección Colombia venció 4-0 a México en partido amistoso disputado en territorio estadounidense. Tras el compromiso, el técnico Néstor Lorenzo ofreció sus declaraciones en conferencia de prensa, en las que analizó los aspectos tácticos, el rendimiento individual de varios jugadores y la importancia del trabajo colectivo que viene consolidando el equipo nacional.

El entrenador destacó el funcionamiento del grupo y la preparación en jugadas de pelota quieta, un recurso que volvió a ser determinante en el resultado. “Somos un equipo, trabajamos como tal y estamos en esos detalles. Hoy otra vez pudimos convertir con pelota parada, pero todo depende más de la zona y del estudio del rival, de la pegada de James o Juanfer, tenemos muy buenos cobradores de faltas. En Copa América también, cuando tenemos más tiempo para trabajar nos va bien. Esperemos que siga siendo un arma para abrir o cerrar partidos”, señaló Lorenzo.