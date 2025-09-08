Lorenzo se cansó y por fin contó la verdad de supuesta pelea con Durán

La Selección Colombia finalmente ratificó su clasificación a la Copa Mundial 2026 luego de haber vencido a Bolivia en el marco de la fecha 17 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Un resultado de 3-0 finalmente le permitió a Néstor Lorenzo celebrar el paso a la cita mundialista tras una larga postergación en donde no habían sumado buenos resultados.

El estratega argentino venía siendo juzgado de gran manera por su presente en la Selección Colombia, habiendo durado seis partidos sin conocer la victoria y teniendo también algunos problemas internos con la plantilla, tal como el caso de Jhon Durán, quien volvió a salir a la luz en la rueda de prensa previo al partido contra Venezuela y Lorenzo contó toda la verdad.

Néstor Lorenzo no se guardó nada contra Jhon Durán

Se aproxima un nuevo reto para la Selección Colombia y junto con ello para Néstor Lorenzo, el cual corresponde a la jornada 18 reglamentaria de las eliminatorias sudamericanas. En este duelo se enfrentarán ante la Selección de Venezuela en Maturín, un importante compromiso en donde la 'vinotinto' está obligada a llevarse el triunfo si se quiere quedar con el repechaje.

La Selección Colombia ya viajó a suelo venezolano y llega mentalizado a cerrar con broche de oro las eliminatorias con una nueva victoria que demuestre su seguridad y poderío. Sin embargo se ha intentado desestabilizar a Néstor Lorenzo con una cuestión respecto a la interna del equipo con el caso de Jhon Durán, a quien espera haberle dado ya punto final aclarando que no pasó nada y con sus especulaciones están perjudicando al fútbol colombiano.