Lorenzo se cansó y por fin contó la verdad de supuesta pelea con Durán
Colombia se prepara para el último duelo de la eliminatoria y a Lorenzo le volvieron a sacar el tema de Jhon Durán.
La Selección Colombia finalmente ratificó su clasificación a la Copa Mundial 2026 luego de haber vencido a Bolivia en el marco de la fecha 17 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Un resultado de 3-0 finalmente le permitió a Néstor Lorenzo celebrar el paso a la cita mundialista tras una larga postergación en donde no habían sumado buenos resultados.
El estratega argentino venía siendo juzgado de gran manera por su presente en la Selección Colombia, habiendo durado seis partidos sin conocer la victoria y teniendo también algunos problemas internos con la plantilla, tal como el caso de Jhon Durán, quien volvió a salir a la luz en la rueda de prensa previo al partido contra Venezuela y Lorenzo contó toda la verdad.
Néstor Lorenzo no se guardó nada contra Jhon Durán
Se aproxima un nuevo reto para la Selección Colombia y junto con ello para Néstor Lorenzo, el cual corresponde a la jornada 18 reglamentaria de las eliminatorias sudamericanas. En este duelo se enfrentarán ante la Selección de Venezuela en Maturín, un importante compromiso en donde la 'vinotinto' está obligada a llevarse el triunfo si se quiere quedar con el repechaje.
La Selección Colombia ya viajó a suelo venezolano y llega mentalizado a cerrar con broche de oro las eliminatorias con una nueva victoria que demuestre su seguridad y poderío. Sin embargo se ha intentado desestabilizar a Néstor Lorenzo con una cuestión respecto a la interna del equipo con el caso de Jhon Durán, a quien espera haberle dado ya punto final aclarando que no pasó nada y con sus especulaciones están perjudicando al fútbol colombiano.
"El apostador al fracaso es la persona que habla mal porque sí. Al pasado Mundial no se fue y ahora exigen que debemos ser campeones. Después de que le ganamos a Bolivia, seguían preguntando por Jhon Jáder Durán y ese tema ya se aclaró. ¿Quién no lo sabe? Siguen diciendo que nos peleamos, por favor, y eso le hace mal al fútbol colombiano"
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
¿Cuándo será el partido entre Colombia vs Venezuela en la eliminatoria?
El próximo martes 9 de septiembre de 2025 se disputará el partido entre Colombia y Venezuela por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El compromiso está programado para las 18:30 (hora de Colombia) en el Estadio Monumental de Maturín, donde la selección dirigida por Néstor Lorenzo llegará ya clasificada tras su victoria 3-0 sobre Bolivia, mientras que la Vinotinto buscará sumar puntos vitales para asegurar su cupo en el repechaje.
